Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per martedì 29 ottobre: tempo sereno e temperature miti

Il meteo a Roma e nel Lazio per martedì 29 ottobre si presenta con un cielo prevalentemente sereno o solo parzialmente nuvoloso, accompagnato da temperature che raggiungono un massimo di 23 gradi. Secondo gli esperti di Il Meteo.it, la stabilità alle quote atmosferiche favorisce condizioni di bel tempo per gran parte della giornata.





L’alta pressione, proveniente dall’area sub-sahariana, si farà sentire su gran parte dell’Italia grazie all’interazione con l’anticiclone delle Azzorre. Questo fenomeno atmosferico genera un’ampia zona di alta pressione, contribuendo a garantire cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aria aperta.

Dettagli meteorologici per oggi: Roma e Lazio

Per quanto riguarda Roma, il mattino vedrà cieli poco nuvolosi, con condizioni di sereno che si ripresenteranno in serata. Le temperature nella capitale varieranno tra un minimo di 14 gradi e un massimo di 23 gradi. Non si prevedono precipitazioni e il vento, debole, non influenzerà il caldo piacevole della giornata.

Situazione simile si riscontra nel resto della regione Lazio. A Frosinone, il cielo è generalmente sereno con temperature comprese tra 13 e 22 gradi; a Latina, le temperature oscilleranno tra 15 e 23 gradi, mentre a Rieti si attesteranno tra 11 e 21 gradi. Anche Viterbo registrerà condizioni di stabilità, con minime di 12 gradi e massime di 21.

Roma: cielo sereno o poco nuvoloso, temperature da 14 a 23 gradi.

cielo sereno o poco nuvoloso, temperature da 14 a 23 gradi. Frosinone: sereno, temperature tra 13 e 22 gradi.

sereno, temperature tra 13 e 22 gradi. Latina: temperature da 15 a 23 gradi.

temperature da 15 a 23 gradi. Rieti: cielo sereno, da 11 a 21 gradi.

cielo sereno, da 11 a 21 gradi. Viterbo: sereno, minime a 12 gradi, massime a 21 gradi.

In sintesi, il meteo di oggi a Roma e nel Lazio offre un clima ideale per una gita fuori porta o semplicemente per godersi qualche ora all’aperto. La stabilità atmosferica, che ci accompagnerà fino ai festeggiamenti di Halloween e oltre, apre la strada a un fine ottobre all’insegna del sole e delle temperature miti.