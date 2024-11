Previsioni meteo, sole e temperature fino a 8 gradi al di sopra della norma: quanto ancora continuerà il bel tempo?

Il mese di novembre ha preso il via con una sorprendente ondata di calore in Italia, con temperature fino a 8 gradi sopra la media del periodo. Secondo gli esperti meteo, questa fase di bel tempo durerà ancora alcuni giorni, portando un clima insolitamente caldo per la stagione.





La situazione attuale è descritta da Luca Lombroso, meteorologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, come “quasi estiva”, soprattutto nelle zone montane e al Centro-Sud. “È un fenomeno piuttosto insolito per questa epoca dell’anno”, ha dichiarato Lombroso.

Oggi, domenica 3 novembre, l’Italia è sotto l’influenza di un’alta pressione che garantisce stabilità atmosferica. Secondo Paola Rossi, esperta meteo, “si prevede una giornata in prevalenza asciutta, con un cielo più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi”.

Tuttavia, Rossi avverte che potrebbero verificarsi “alcuni banchi di nebbia o foschia sulle vallate alpine e prealpine e sulla Pianura Padana”.

Secondo le previsioni degli esperti meteo, il bel tempo continuerà almeno fino a metà settimana. L’anticiclone africano dominante garantirà cieli stabili e soleggiati, con temperature pomeridiane tra i 20 e i 23°C al Centro-Sud. Al Nord, le massime si attesteranno intorno ai 13-15°C, comunque al di sopra della media del periodo.

Luigi Bianchi, meteorologo dell’Università di Bologna, ha sottolineato che “questa fase di bel tempo è abbastanza insolita per novembre, ma non eccezionale”.

Le previsioni indicano un cambiamento a partire da giovedì. Secondo Bianchi, “le correnti orientali più fresche potrebbero favorire la formazione di una bassa pressione sul Tirreno meridionale, guastando il tempo al Sud”.

In sintesi, l’Italia si trova attualmente in una fase di bel tempo eccezionale per il periodo, ma i meteorologi prevedono un cambiamento verso la fine della settimana.

