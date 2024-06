Previsioni settimanali di Paolo Fox: il tuo oroscopo fino al prossimo weekend

Scopriamo insieme cosa riservano le stelle per i prossimi giorni secondo il celebre astrologo Paolo Fox. Che tu sia nato sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli o del Cancro, ecco le previsioni astrologiche tratte dal Stellare di Paolo Fox.





Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per gli Ariete, la convivenza potrebbe risultare complicata, ma il fascino vi sarà di grande aiuto. Entro il 17 giugno, dovrete prendere una decisione importante sul lavoro. Sarà meglio non interrompere collaborazioni in corso.

Il segno del Toro sta affrontando tensioni in amore e ci sono delle difficoltà da risolvere anche sul fronte professionale. Qualcosa crea insoddisfazione, quindi è il momento di affrontare queste sfide con coraggio.

I Gemelli devono gestire le questioni amorose con cautela. Tuttavia, possono avanzare richieste significative sul piano lavorativo. Il 14 giugno sarà una giornata eccellente per voi.

Il Cancro affronta problemi in amore che devono essere risolti quanto prima. È un periodo decisivo anche sul fronte professionale, con preoccupazioni che richiedono attenzione immediata.

Oroscopo fino al 16 giugno per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: La situazione astrologica migliora e la settimana si conclude con una Luna favorevole. Evitate situazioni stressanti e concentratevi su sfide che potete vincere.

Vergine: Avrete bisogno di pazienza. Non esagerate con le attività: entro breve tempo riuscirete a concludere trattative importanti.

Bilancia: Se siete solitari, questo è un ottimo periodo per incontrare qualcuno di speciale. Le nuove collaborazioni sono promettenti.

Scorpione: Torna la voglia di socializzare, mentre l’amore promette bene. Sul lavoro, ci sono questioni importanti da chiarire il più presto possibile.

Le previsioni fino al weekend per gli ultimi segni dello zodiaco

Sagittario: Dovrete risolvere un dissidio con un ex. Non isolatevi: gli incontri sono favoriti. La settimana si concluderà con una Luna favorevole e risultati positivi sul lavoro.

Capricorno: Evitate le polemiche in amore. Troverete complicazioni ulteriori se dovete sostenere un esame. La tranquillità sarà la vostra migliore alleata.

Acquario: Giornate propizie per gli incontri, ma evitate alimentare le polemiche. Non lasciate nulla di intentato sul lavoro, ogni opportunità potrebbe rivelarsi preziosa.

Pesci: Avete bisogno di fiducia; alcuni di voi trovano difficoltà a risollevarsi. Venere porta nuove opportunità, quindi sfruttatele al meglio.

Queste previsioni astrologiche ci permettono di avere un’idea chiara di come vivere al meglio i prossimi giorni. Ricordate che, qualunque sia il vostro segno, l’importante è affrontare le sfide con positività e fiducia, seguendo i consigli esperti di Paolo Fox. Buona fortuna!