“Prezzo da capogiro” per il panettone di Iginio Massari: un vero simbolo di lusso natalizio

La stagione natalizia si avvicina e, come ogni anno, i maestri dell’arte dolciaria iniziano a proporre le loro creazioni per le festività. Tra i primi a presentare la sua novità c’è il celebre Iginio Massari, noto per la sua eccellenza nella produzione di lievitati. Quest’anno, però, il maestro si è discostato dalla tradizione, introducendo un panettone inedito in edizione limitata che punta a sorprendere i palati più esigenti.





La creazione, che sta già attirando l’attenzione degli appassionati, si distingue per un’originale glassa rosa pastello, un gusto unico di fragola e cioccolato, e una presentazione di lusso con una cappelliera da collezione. Il prezzo di questa prelibatezza esclusiva è di 120 euro, cifra che riflette l’elevata qualità degli ingredienti utilizzati e il lavoro artigianale che lo contraddistingue.

Il nuovo panettone di Massari, descritto come una “soffice nuvola rosa”, è caratterizzato da una combinazione di sapori che non si era mai vista prima nella gamma del maestro. La fragola scelta per questa creazione è la pregiata Mara des Bois, nota per il suo aroma intenso e dolcezza equilibrata, mentre il cioccolato è un fondente al 70% monorigine San Martín, proveniente dal Perù, rinomato per le sue note aromatiche ricche e profonde.

“L’obiettivo era creare qualcosa di unico, che evocasse le emozioni del Natale ma con un tocco moderno e sorprendente,” ha dichiarato Massari durante la presentazione. Il maestro ha sottolineato come la ricerca di materie prime eccellenti sia stata fondamentale per raggiungere il risultato desiderato. “La Mara des Bois offre un profumo e un sapore che si sposano perfettamente con il cioccolato San Martín, creando un equilibrio che non lascia indifferenti,” ha aggiunto.

La scelta di includere una cappelliera esclusiva come parte della confezione non è casuale. “Il panettone non è solo un dolce, è un’esperienza. Volevamo che chi lo acquista avesse la sensazione di portare a casa un pezzo di lusso e raffinatezza,” ha spiegato il pasticcere, evidenziando l’attenzione ai dettagli che caratterizza tutte le sue creazioni.

Questo panettone si aggiunge alla già prestigiosa gamma di prodotti natalizi firmati da Massari, che ogni anno conquistano i palati di migliaia di clienti in Italia e all’estero. Nonostante il prezzo elevato, le prime reazioni dei consumatori sembrano essere positive, con molti che lodano la scelta coraggiosa di innovare senza tradire la qualità.

La disponibilità sarà limitata, e il maestro ha avvisato che chi desidera provare questa prelibatezza dovrà affrettarsi. “Ogni anno cerchiamo di innovare, ma la produzione artigianale richiede tempo e cura. Questo significa che non possiamo produrre quantità illimitate,” ha sottolineato Massari.