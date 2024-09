Primo figlio a 58 anni condivide la sua esperienza perché la maternità tardiva è la “migliore decisione”

Quando Carolyne Ness è stata negata la fecondazione in vitro nel suo paese per essere “troppo grande” a 58 anni, ha deciso di andare in India e adottare un embrione. È così che è rimasta incinta e ha dato alla luce suo figlio, Javed, con un cesareo nel 2017. Oggi, la mamma single di 64 anni è molto grata per il suo viaggio unico nella maternità e spiega perché diventare mamma in una fase successiva della vita ha funzionato bene per lei.





Carolyne non pensava che sarebbe diventata una mamma single più grande

Anche se ora è molto felice, la Ness ha ammesso: “Avere un bambino poco prima dei 60 anni non sarebbe mai stata la mia prima scelta quando ero più giovane.” Ha anche spiegato che essere una mamma single era il suo “peggior incubo”, ma è arrivata a un punto in cui si è resa conto che il tempo stava scivolando via e che “si sarebbe pentita” se non avesse provato.

La vita non va sempre secondo i piani.

Il sogno di Carolyn di diventare mamma è iniziato 30 anni prima della sua adozione dell’embrione. Ma per tutta la sua vita adulta, ha affrontato sfide che le hanno impedito di realizzare il suo obiettivo di vita.

Ha dichiarato: “Nei miei 30 anni, ho scoperto di avere problemi di fertilità,” ma, mentre lei e il suo partner iniziavano a considerare la fecondazione in vitro, la loro relazione era già sul punto di finire, quindi “non volevano portare un bambino in quella situazione.” Dopo il suo divorzio, la Ness non ha trovato l’uomo giusto con cui avere un bambino. Ha anche pensato all’adozione, ma ha rinunciato quando si è resa conto che l’intero processo avrebbe potuto richiedere anni.

L’adozione di embrioni era l’opzione perfetta per lei.

Fortunatamente, poco prima di compiere 58 anni, ha scoperto l’adozione di embrioni, dove si adotta un embrione congelato piuttosto che il bambino una volta nato. Questo processo avrebbe anche permesso a Carolyn di vivere la gravidanza e il parto, che era qualcosa che aveva sempre desiderato fare.

Ma poiché le donne oltre i 55 anni non sono idonee all’adozione di embrioni in Australia, Carolyn ha dovuto viaggiare in India, dove il limite di età era di 58 anni.

Il suo sogno si è finalmente realizzato.

È così che Carolyn ha ricevuto il trattamento poco prima del suo 58° compleanno. Anche se sperava in un risultato positivo, non voleva illudersi troppo e pensava tra sé e sé: “Ho fatto del mio meglio e, se è destino, accadrà.”

Una volta tornata a casa, Carolyn era al settimo cielo quando il suo test del sangue ha confermato la sua gravidanza. Mesi dopo, ha dato alla luce il suo bambino sano di nome Javed, nato tramite cesareo. Javed è stato concepito utilizzando l’ovulo di una donna indiana di 21 anni e lo spermatozoo di un donatore americano.

È orgogliosa di essere la mamma di Javed.

La sessantaquattrenne, orgogliosa di essere una mamma più grande, ha dichiarato: “Non ho nulla di cui vergognarmi, dopotutto.” Aggiunge che Javed, che ora ha 5 anni ed è in buona salute, non ha notato che la sua mamma è più grande rispetto alle mamme dei suoi amici.

D’altra parte, Carolyn ammette che tutto quello che dice “è che vuole un papà.” Riconosce anche che essere una mamma single è una “lotta.”

I vantaggi di essere una mamma più grande

Anche se è stata considerata da alcuni “egoista” per aver avuto un bambino in una fase successiva, la Ness crede che sia stata una benedizione sia per lei che per suo figlio. Ha notato che ora ha molta più pazienza e maturità rispetto ai suoi anni più giovani.

La mamma raggiante ha anche condiviso: “Ho avuto l’opportunità di viaggiare per il mondo e vedere cose incredibili che molte mamme più giovani devono rinunciare prima.”

Per tutte queste ragioni, Ness non crede che una donna nei suoi 50 anni sia troppo grande per avere un bambino.

Ha anche condiviso che avere Javed “è stata la migliore decisione che abbia mai preso” perché “non riesco a immaginare di perdermi questa vita incredibile che ho da condividere.” Ha aggiunto: “Ho almeno altri 20 anni buoni per farlo.”