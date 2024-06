Pugnala la sua ex compagna di 20 anni, è in condizioni critiche. 23enne arrestato: «Non ha accettato la fine della storia»

Un giovane di 23 anni ha assalito la sua ex fidanzata, colpendola ripetutamente con due coltelli in diverse parti del corpo. L’attacco è avvenuto nella notte a Racale, in provincia di Lecce. Secondo le prime informazioni, il ragazzo non aveva mai accettato la fine della loro relazione durata sei anni e conclusasi circa un mese fa.





La vittima, di 21 anni, è stata subito trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Gallipoli, dove i medici hanno riscontrato una ferita profonda al collo. Successivamente, data la gravità della situazione, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale “Panico” di Tricase. Qui è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Il suo quadro clinico rimane critico e la prognosi è riservata.

Il fidanzato è stato arrestato dai carabinieri di Racale e portato in caserma per i consueti accertamenti. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente i dettagli di questa tragica vicenda.

Le notizie sono ancora in aggiornamento e si attendono ulteriori sviluppi sullo stato di salute della giovane e sul proseguimento delle indagini da parte delle forze dell’ordine.