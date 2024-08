Quattordicenne scompare nella spiaggia di Rimini, rinvenuto morto per annegamento in mare

Una drammatica tragedia si è consumata oggi a Rimini, dove un ragazzo di soli 14 anni è tragicamente annegato in mare. Il giovane, rinvenuto privo di sensi dai soccorsi, era scomparso nel nulla poco prima, allontanandosi dal gruppo di amici con cui si trovava in spiaggia.





L’annegamento del giovane

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, nella zona dei bagni 91-92, a sud della nota località balneare. In quel momento, la comitiva del ragazzo, visibilmente in preoccupazione, ha subito lanciato l’allerta dopo che il loro amico si era improvvisamente allontanato. Gli altri membri del gruppo avevano subito iniziato a cercarlo, ma senza esito.

Nella disperazione, hanno attivato il sistema di Publiphono, che attraverso altoparlanti sparsi in tutta la spiaggia ha informato i bagnanti della scomparsa del ragazzo, invitando chiunque avesse informazioni a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Le ricerche hanno continuato per alcuni minuti, ma sono purtroppo terminate in modo tragico. Quando un bagnino ha finalmente recuperato il giovane dal mare e l’ha portato a riva, i presenti hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il 14enne è stato dichiarato morto sul posto, lasciando un profondo senso di strazio tra i suoi amici e il resto della comitiva.

Le indagini della Capitaneria di porto

Il ragazzo, di nazionalità polacca, era arrivato a Rimini con un gruppo di giovani adolescenti, accompagnati da alcuni adulti. Pare che si fossero sistemati sulla spiaggia libera del Lungomare Di Vittorio e, dopo aver fatto un bagno, il ragazzo sia scomparso nel nulla.

In seguito all’incidente, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia costiera, che hanno isolato la zona in attesa dell’arrivo del medico legale. Le indagini sono ora affidate alla Capitaneria di porto, che dovrà ricostruire in dettaglio la dinamica della tragedia e chiarire cosa sia realmente accaduto.

Questo tragico evento sottolinea l’importanza della sicurezza in spiaggia, specialmente per i più giovani. In un contesto di divertimento e relax, è fondamentale che tutti i bagnanti mantengano la massima attenzione per prevenire simili incidenti. La comunità locale è in lutto per la scomparsa di un giovane che prometteva un futuro luminoso, un futuro ora tragicamente interrotto.