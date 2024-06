Ragazza passeggia in strada, un uomo le sfiora una gamba e viene aggredito duramente da alcuni giovani, il video dell’attacco diventa virale

A Falciano del Massico, in provincia di Caserta, si è verificato un grave incidente di molestia che ha scatenato una violenta rappresaglia. Le telecamere di sorveglianza di un bar hanno immortalato il momento in cui un uomo ha toccato inappropriatamente la gamba di una ragazza che passeggiava per strada. L’azione ha immediatamente suscitato una reazione negativa da parte della ragazza, visibilmente turbata, che ha chiesto spiegazioni all’uomo.





Poco dopo l’incidente, il video mostra un’escalation della tensione. L’uomo, coinvolto in una discussione con un giovane, ha reagito colpendolo al volto. Questo atto ha scatenato una risposta violenta da parte degli amici del ragazzo colpito, che hanno difeso il loro compagno attaccando l’uomo con pugni e calci mentre questi si trovava a terra. Il brutale pestaggio è continuato fino all’intervento di alcuni presenti che hanno fermato l’aggressione e aiutato l’uomo a rialzarsi.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha portato l’attenzione su questo episodio, sollecitando un intervento delle forze dell’ordine e sottolineando la necessità di un’indagine approfondita sia sulla molestia sia sulla violenta reazione seguita. “Aspettiamo conferme per poterci esprimere con sicurezza, ma oggi la violenza è purtroppo sempre più l’unico mezzo di comunicazione in certe situazioni. Bisognerà soprattutto anche chiarire la questione della molestia che sarebbe un fatto gravissimo,” ha commentato Borrelli.

Secondo alcune fonti locali, l’uomo coinvolto nella molestia avrebbe già avuto precedenti per comportamenti simili, aumentando la preoccupazione tra i residenti. La comunità di Falciano del Massico è sconvolta dall’accaduto e chiede giustizia per entrambi gli episodi di violenza. Le autorità locali stanno lavorando per identificare tutti i coinvolti e assicurare che vengano prese le misure necessarie per prevenire ulteriori incidenti.

L’episodio mette in luce la crescente tensione sociale e la necessità di interventi più efficaci per prevenire e punire atti di molestia e violenza. La comunità si interroga su come sia possibile che situazioni del genere sfocino in tali livelli di brutalità e chiede alle istituzioni di intervenire con fermezza.

In conclusione, è fondamentale che le forze dell’ordine conducano un’indagine approfondita per chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda e garantire che giustizia sia fatta per tutti i coinvolti.