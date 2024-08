Ragazzo di 15 anni colpito da una scossa elettrica in un deposito dei treni è stato ricoverato in condizioni gravi

Un adolescente di 15 anni ha subito una folgorazione da una scarica elettrica all’interno del deposito dei treni di Savona, situato in via Stalingrado. Attualmente, il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Paolo, dove la prognosi resta riservata. Le autorità competenti stanno conducendo indagini per far luce sulla dinamica dell’incidente.





La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente si è verificato nell’area di Parco Doria poco prima della mezzanotte di oggi, domenica 18 agosto, in concomitanza con un violento temporale che ha colpito la città. Il giovane si trovava in compagnia di due amici quando hanno deciso di entrare nel deposito ferroviario. Dopo essersi arrampicato su un treno, sembra che abbia toccato un cavo di alta tensione, riportando gravi conseguenze a causa dell’elettricità.

I due amici, testimoni del drammatico evento, hanno immediatamente lanciato l’allerta e richiesto il pronto intervento dei soccorritori. Sul luogo dell’incidente, è giunta prontamente una pattuglia dei Carabinieri, seguita dall’automedica del 118 e dalla Croce Rossa.

L’intervento dei soccorritori

All’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori, il quindicenne versava in condizioni critiche e aveva subito un arresto cardiaco. Dopo i primi interventi, è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, dove ora si trovano in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

Indagini in corso

La Polizia Ferroviaria sta attualmente indagando per ricostruire esattamente cosa sia accaduto, comprese le modalità attraverso cui i tre ragazzi sono riusciti ad accedere a una zona interdetta al pubblico. È fondamentale comprendere come il giovane sia riuscito a salire sul tetto del treno e perché abbia deciso di toccare il cavo elettrico, concludendo che potrebbe trattarsi di una bravata o di una sorta di sfida tra adolescenti.

Il caso ha suscitato un’ampia attenzione, con diverse associazioni che stanno richiamando l’attenzione sulla sicurezza nelle aree ferroviarie. La tragedia evidenzia ancora una volta il rischio di intraprendere azioni avventate e le gravi conseguenze che possono derivarne. Le autorità invitano tutti i giovani a mantenere un comportamento responsabile e a rispettare le norme di sicurezza per evitare incidenti simili in futuro.