Ragazzo di 19 anni scompare di notte da Pesaro, l’auto trovata vicino a una diga: in corso le ricerche

Sono attimi di preoccupazione per i familiari di un giovane di 19 anni di Acqualagna, nei pressi di Pesaro, che si sarebbe allontanato verosimilmente la scorsa notte con la propria autovettura dalla propria abitazione. Le sue generalità non sono state ancora rese note dalle forze dell’ordine, le quali stanno conducendo le ricerche a seguito della denuncia di scomparsa presentata dal padre nella serata di ieri.





Secondo quanto ribadito da fonti investigative a Fanpage.it, il 19enne avrebbe presumibilmente scelto di allontanarsi volontariamente dalla propria abitazione durante la notte scorsa, ma le indagini sulla dinamica degli eventi sono attualmente in corso. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze di alcune persone legate al giovane per comprendere la reale successione degli eventi.

La sua autovettura è stata rinvenuta nei pressi della diga del Furlo. Alcuni testimoni avrebbero segnalato di aver visto la vettura ferma vicino alla casa del custode della diga già alle 2.30 di quella notte. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro e Cagli, i sommozzatori di Ancona e un’unità equipaggiata con droni dotati di visori notturni e raggi infrarossi.

Secondo quanto evidenziato da fonti informate, al momento non si sta considerando un gesto estremo da parte del 19enne. La situazione è ancora in fase di accertamento e le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’ipotesi di un allontanamento volontario, sul quale però saranno condotte ulteriori verifiche.

Ad oggi, non sono state trovate tracce che possano riconducere a un possibile gesto estremo. Le autorità hanno raccolto le versioni dei fatti da parte di familiari e amici del giovane, al fine di ricostruire le ultime ore precedenti alla sua scomparsa. Per il momento non sono state escluse alcuna pista: mentre si cerca comunque un corpo nel fiume Candigliano, le forze dell’ordine non hanno abbandonato l’ipotesi di un semplice allontanamento a piedi dopo aver parcheggiato l’autovettura nelle vicinanze.