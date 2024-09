Rasatura completa e maglietta indossata anche in mare, denunciato dai tatuaggi: era ricercato in tutta Europa

Arrestato a Ascea un ricercato per rapine in Austria: il 35enne Salvatore Di Napoli non è riuscito a sfuggire alla cattura dei carabinieri.





Nella località di Ascea, in provincia di Salerno, i carabinieri hanno arrestato Salvatore Di Napoli, un 35enne originario dei Quartieri Spagnoli di Napoli, noto alle forze dell’ordine e attualmente ricercato per una serie di rapine perpetrate in Austria. Di Napoli è stato riconosciuto durante una vacanza sulla costa, nonostante avesse cercato di nascondere la sua identità.

Il ricercato aveva adottato particolari orti di camuffamento, rasandosi completamente i capelli, indossando occhiali da sole voluminose e mantenendo una maglietta indosso anche mentre si trovava in acqua, in modo da coprire i distintivi tatuaggi. Tuttavia, le precauzioni non erano state sufficienti per ingannare i carabinieri, i quali avevano in corso un’indagine sul suo conto.

Di Napoli è destinatario di un provvedimento per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, emesso dalla Corte di Appello di Napoli su richiesta delle autorità giudiziarie austriache. Consapevole della sua situazione, il 35enne aveva abbandonato la sua abituale residenza a Napoli, nella speranza di sfuggire alle manette, ma non era riuscito a nascondersi nel miglior modo.

In seguito a una lunga serie di indagini, i carabinieri del Nucleo Catturandi sono riusciti a risalire alle sue tracce e hanno monitorato il litorale di Ascea. Dopo diversi giorni di osservazione, si sono infiltrati tra i bagnanti per riconoscerlo. L’operazione ha visto i militari tenere d’occhio tutte le spiagge, in attesa del momento giusto.

Il colpo di scena si è avuto quando hanno notato un uomo con una maglietta bagnata, i tatuaggi parzialmente visibili, che tornava da un tuffo. I carabinieri hanno atteso che Di Napoli uscisse dall’acqua e, al suo ritorno al lettino, lo hanno circondato per arrestarlo. Una volta in manette, il 35enne è stato trasferito nel carcere di Vallo della Lucania, dove attenderà l’estradizione verso l’Austria per rispondere delle accuse a suo carico.

La cattura di Salvatore Di Napoli mette in risalto l’efficacia delle operazioni delle forze dell’ordine, sempre pronte a contrastare la criminalità e assicurare alla giustizia coloro che cercano di sfuggire alle proprie responsabilità legali. La situazione di Di Napoli è un esempio evidente di come sia difficile nascondersi a lungo, anche con apparenti precauzioni.