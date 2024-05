Repliche di Io Canto Family 2024: dove e quando guardarle in tv e online

Io Canto Generation: chi è stato eliminato il 20 maggio nella prima puntata del programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker?





“Io Canto Family”, il nuovo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, ha fatto il suo debutto il 20 maggio. Questo programma, legato a “Io Canto Generation”, vede la partecipazione degli stessi capisquadra: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

La giuria e il nuovo formato

A giudicare le performance dei concorrenti ci sono Al Bano, Orietta Berti e Claudio Amendola, con l’aggiunta della new entry Fabio Rovazzi. Rovazzi ha preso il posto della Hunziker, che ora è passata alla conduzione del format, precedentemente gestito da Gerry Scotti. Il programma si svolge in un formato competitivo dove sei squadre, ognuna composta da due coppie di concorrenti, si sfidano per ottenere il punteggio più alto. Alla fine di ogni puntata viene stilata una classifica finale. La squadra che si trova all’ultimo posto deve rinunciare a una delle sue coppie di cantanti.

Il quinto giudice e il pubblico

Oltre alle votazioni della giuria, il destino delle squadre è influenzato anche dai voti del quinto giudice, Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, e dal pubblico presente in sala, composto da 100 persone. Questo meccanismo di votazione aggiunge un elemento di suspense e coinvolgimento del pubblico, rendendo lo show ancora più avvincente.

Io Canto Family: eliminato del 20 maggio, chi è?

Nella prima puntata di “Io Canto Family”, la squadra di Iva Zanicchi è riuscita a trionfare, mentre quella di Cristina Scuccia ha finito per occupare l’ultimo posto. Questo ha portato all’eliminazione di una coppia dalla squadra di Scuccia. Irene e il suo papà Maurizio hanno dovuto lasciare la competizione, mentre Sofia e il suo papà Cristian sono riusciti a salvarsi. La giuria ha votato per un ex aequo, rendendo decisivo il voto del pubblico per determinare l’eliminazione.

Le squadre e i concorrenti

La squadra di Benedetta Caretta comprende Aurora con la mamma Daniela e Diletta accompagnata dal padre Marco. Fausto Leali ha nel suo team Daniel con la mamma Giorgia e Chiara con il padre Michele. Iva Zanicchi guida Alessandro con il nonno e Giulia con la madre Alessandra. Mietta è alla guida di Marika con il padre Alessandro ed Erika con la figlia Carlotta. Infine, Anna Tatangelo ha in gara Sara con il padre Davide e Grace con la madre Joanna.

Io Canto Family: classifica prima puntata

La classifica finale della prima puntata di “Io Canto Family” andata in onda su Canale 5 lunedì 20 maggio 2024 vede al primo posto Iva Zanicchi con 211 punti, seguita da Benedetta Caretta con 148 punti, Anna Tatangelo con 143 punti, Mietta con 136 punti, Fausto Leali con 133 punti e infine Cristina Scuccia con soli 127 punti.

Dove rivedere la puntata

Chi non è riuscito a vedere il primo appuntamento di “Io Canto Family” in prima serata su Canale 5, può recuperare l’episodio on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity, disponibile h24 con contenuti extra e le repliche di tutti i programmi.

Chi ha vinto Io Canto Generation?

Nella finale di “Io Canto Generation”, andata in onda lo scorso 27 dicembre, sono saliti sul podio i tre cantanti: Marta Viola, Sofia Leto e Daniele Mattia Inzucchi. Questi giovani talenti si sono esibiti in duetti con i capisquadra: Sofia Leto ha cantato con Anna Tatangelo, Daniele Mattia Inzucchi con Mietta e Marta Viola con Benedetta Caretta. La serata ha visto esibizioni emozionanti culminate con i cavalli di battaglia dei tre super finalisti: Sofia Leto ha cantato “Vorrei che fosse amore”, Daniele Mattia Inzucchi ha interpretato “Ti scatterò una foto” e Marta Viola ha eseguito “All by myself”, ottenendo una standing ovation e quattro 10 dai giurati.

A trionfare è stata Marta Viola, 14enne di Torino. Marta non è un volto sconosciuto, poiché nel 2019 ha rappresentato l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest con la canzone “La voce della terra”, ottenendo un notevole settimo posto nella classifica finale, esattamente come Angelina Mango quest’anno all’ESC tradizionale.

L’avvincente competizione di “Io Canto Family” continuerà a tenere incollati gli spettatori allo schermo, tra sfide emozionanti, eliminazioni dolorose e momenti di grande spettacolo musicale.