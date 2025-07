La modella argentina Cecilia Rodriguez si lamenta su Instagram per il divieto di portare il suo cane in spiaggia, definendolo un caso di “discriminazione animale”

La giornata di vacanza di Cecilia Rodriguez si apre con una polemica che ha deciso di condividere pubblicamente attraverso il suo profilo Instagram. La showgirl, attualmente in dolce attesa, ha espresso il suo disappunto per una norma che le impedisce di portare il suo cane in spiaggia. In alcune storie pubblicate sul social, ha raccontato ai suoi follower la sua frustrazione per la situazione, arrivando a definire la restrizione come una forma di “discriminazione animale”.





La modella, nota per la sua passione per gli animali, ha spiegato di essere profondamente dispiaciuta per non poter trascorrere la giornata al mare in compagnia del suo cane, che ama l’acqua e si comporta sempre in maniera tranquilla. Nonostante comprenda i rischi legati alle alte temperature e alla salute degli animali, Cecilia Rodriguez ritiene che il divieto sia eccessivo e ha annunciato l’intenzione di parlarne con le autorità locali. “Parlerò con il sindaco perché è impossibile che non si possano portare i cani in tutte le spiagge”, ha dichiarato nelle sue storie Instagram.

La showgirl ha sottolineato come la norma le abbia causato disagio personale, ma soprattutto abbia limitato la libertà del suo cane. “Questa cosa che io lo debba lasciare qui mi dispiace, si chiama discriminazione animale”, ha aggiunto. Le sue parole hanno suscitato un dibattito tra i suoi follower, alcuni dei quali hanno espresso solidarietà, mentre altri hanno difeso le regole vigenti in molte località balneari.

Mentre si confronta con questa situazione spiacevole, Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento speciale della sua vita: è incinta della sua prima figlia insieme al compagno Ignazio Moser. La coppia, molto seguita sui social, ha condiviso con i fan le emozioni legate all’arrivo del loro primo figlio. La modella ha raccontato che la gravidanza è un’esperienza straordinaria ma anche impegnativa, sia dal punto di vista fisico che mentale.

In un recente aggiornamento su Instagram, Cecilia Rodriguez ha mostrato il pancione e ha parlato delle difficoltà incontrate durante il percorso. “Pensavo che fosse più semplice, dicevo alle donne che erano esagerate”, ha ammesso candidamente. Ha anche rivelato di aver sofferto di nausee persistenti, che solo di recente si sono attenuate: “Le nausee mi hanno accompagnato durante tutto il percorso, ora si sono alleggerite ma non mi abbandonano. Ma me le tengo, sono sintomi della gravidanza”.

La showgirl ha confessato di non aver consultato una nutrizionista durante la gravidanza e di aver preso circa tre chili al mese. “Non ne vado fiera”, ha commentato con sincerità. Nonostante le difficoltà, Cecilia Rodriguez ha descritto la gravidanza come un’esperienza unica e meravigliosa: “È un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una ca*ata. Ci vuole un po’ di tempo”.