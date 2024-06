Riccardo Messi, morto nella sua abitazione il bassista marchigiano: un malore a 44 anni

Riccardo Messi, noto come Ricall, è scomparso improvvisamente all’età di 44 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di amici, familiari e colleghi musicisti. Il talentuoso bassista, amato e conosciuto nella comunità musicale, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, colpito da un malore. Maurizio Serafini, organizzatore del festival Montelago, ha espresso con profonda commozione il suo incredulo dolore: “Non ci voglio credere. Non può essere. Stamattina è stato trovato senza vita Ricall, il nostro bassista, grande amico e compagno di mille avventure. Solo ieri stavamo ragionando sul repertorio che avremmo suonato a Montelago. È pazzesco. Non ho parole”.





Il tragico ritrovamento è avvenuto nella mattina di oggi. Sul luogo sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri, che hanno confermato il decesso per cause naturali. La comunità è sotto shock per la perdita improvvisa di un musicista così giovane e pieno di vita.

Riccardo Messi, conosciuto nel panorama musicale come Ricall, era un bassista apprezzato e rispettato. La sua carriera era segnata da numerose collaborazioni e partecipazioni a eventi musicali di rilievo, come il festival Montelago, dove avrebbe dovuto esibirsi prossimamente. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.

Maurizio Serafini, visibilmente commosso, ha condiviso il suo dolore e incredulità per la perdita di un caro amico: “Solo ieri stavamo ragionando sul repertorio che avremmo suonato a Montelago. È pazzesco. Non ho parole”. Le sue parole risuonano come un eco di tristezza e sgomento, rappresentando il sentimento comune di tutti coloro che sono stati toccati dalla vita e dalla musica di Riccardo Messi.

La scomparsa improvvisa di Riccardo Messi è un doloroso promemoria della fragilità della vita. Amici, colleghi e fan sono uniti nel lutto, ricordando un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La sua musica continuerà a vivere, come testimone del suo talento e della sua passione.

Il decesso per cause naturali, confermato dalle autorità, lascia un profondo senso di perdita e un vuoto che sarà difficile colmare. La comunità musicale e tutti i suoi cari si stringono nel dolore, onorando la memoria di un uomo che ha dato tanto alla musica e alle persone che lo hanno amato.