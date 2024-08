Ricordi di Dalila Di Lazzaro su Alain Delon: “Ci siamo amati dietro il camerino, e ora vivo con un rimorso”

Dalila Di Lazzaro, ex modella e attrice, si è aperta in un’intervista al Corriere parlando del suo breve ma intenso flirt con il leggendario attore Alain Delon, scomparso lo scorso 18 agosto all’età di 88 anni. Quando lo conobbe, aveva solo 23 anni, mentre Alain ne aveva 40. Oggi, l’attrice vive con il rimorso di non aver riavuto l’opportunità di rivederlo durante gli anni in cui ha combattuto contro vari problemi di salute e stati di depressione.

“Il nostro primo incontro? A Montecarlo,” inizia Dalila, ricordando i momenti trascorsi con Delon. Si incontrarono per la prima volta a un evento all’Hôtel de Paris, ma fu solo qualche mese dopo, mentre lui era in produzione per il film Zorro a Roma, che lo rivide al bar. “Dandomi del ‘lei’, mi chiese in italiano se volevo venire nel suo camerino. Non ricordava di avermi già vista. Chiamarono Alain sul set, così chiesi informazioni sul suo camerino. Un tizio della produzione mi rimproverò dicendo: ‘Volete tutte Delon…’. Proprio in quel momento, lui apparve e mi fece cenno di seguirlo,” ha raccontato Dalila.





La giovane attrice ricorda con affetto la complimentosa frase dell’attore: “Hai un volto fantastico, stai meglio senza trucco. Ti farò fare un film in Francia, ma devi imparare il francese,” le disse. Alain, affascinato, propose di accompagnarla a casa in auto, e durante il tragitto sotto la pioggia, desiderava ricevere l’acqua sul viso. “Era incredibilmente bello. Io ero incantata e intimidita. ‘Ci vediamo dopo per cena’, concluse.”

La prima cena si rivelò più difficile del previsto. Dalila trovò una scusa per non presentarsi e Alain si mostrò infastidito, ma non si arrese. Lesse un’intervista che parlava di lei e, con un mazzo di rose, la invitò a recitare nel film Tre uomini da abbattere, di cui era sia attore che produttore. “Durante le riprese, l’ho visto corteggiarmi in modo silenzioso e magnetico. Si fece dare due stanze comunicanti, ma ci fu un momento imbarazzante: mentre ero sotto la doccia, mi trovai in una situazione imprevista e lui apparve nel mio letto. La situazione si fece intensa, ma se ne andò,” ha spiegato.

“Ricordo ancora l’ultima volta che staremmo insieme: facemmo l’amore dietro la sua roulotte, come due adolescenti innamorati. Alla fine delle riprese, ci scambiammo dei regali: lui mi diede un medaglione e io un ritratto di lui.” Tuttavia, Dalila, vedendo un futuro diverso, confessò: “All’anteprima della premiere andai con il mio fidanzato e ora ho il rimpianto di non essere stata al suo fianco. Ho provato a contattarlo, ho cercato di mettermi in contatto attraverso suo figlio Anthony, ma senza successo. Ora vivo con questa mancanza.”

Il ricordo di Alain Delon continua a vivere nel cuore di Dalila, simbolo di una passione mai dimenticata e di un amore che avrebbe potuto essere. La sua testimonianza porta a riflettere con nostalgia su ciò che è stato e su ciò che avrebbe potuto essere, rendendo la sua connessione con l’attore un capitolo importante della sua vita.