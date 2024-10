Un episodio scioccante ha colpito l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove una giovane dottoressa è stata aggredita da una paziente insoddisfatta, facendo riflettere su una crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza del personale sanitario.

Immagine di repertorio

Un nuovo caso di violenza ha segnato il settore della medicina d’emergenza in Italia. La dottoressa, che prestava servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, è stata aggredita da una paziente frustrata per i lunghi tempi d’attesa. La situazione, inaspettata e violenta, ha portato la paziente a scagliare un computer e una stampante contro la dottoressa, causando a quest’ultima una contusione al torace e un escoriazione al braccio sinistro, in prognosi di guarigione di 30 giorni.





Il racconto della dottoressa è intriso di frustrazione e delusione. “La mia emozione principale è di delusione, ma continuerò a fare il mio lavoro. Tuttavia, potrei non tornare più al Pronto Soccorso,” ha dichiarato, esprimendo il suo disincanto rispetto all’ambiente di lavoro. Secondo la professionista, le aggressioni verbali nei corridoi degli ospedali sono ormai un fenomeno comune, sancendo una continua lotta tra la dedizione al servizio e il crescente timore per la propria incolumità. “Da quando sono arrivata qui come dirigente medico, la mia paura è solo aumentata. Ma non mi lascio scoraggiare,” ha aggiunto, denunciando ufficialmente l’aggressione.

Riflessi allarmanti: la risposta dell’Ordine dei Medici di Caserta

La violenza subita dalla dottoressa ha trovato una pronta risposta nell’Ordine dei Medici di Caserta. Carlo Manzi, presidente dell’Ordine, ha sottolineato l’importanza di agire legalmente contro simili episodi. “Il consiglio direttivo ha deciso, in modo unanime e urgente, di costituirsi parte civile in questo processo,” ha dichiarato Manzi, evidenziando la necessità di proteggere i professionisti della salute da atti di aggressione. Questo evento segna un ulteriore capitolo nella lunga serie di aggressioni che il personale sanitario deve affrontare ogni giorno, colpito da frustrazioni non solo legate ai tempi di attesa, ma anche a un contesto sociale che sembra alimentare comportamenti di questo tipo.

L’aggressione ha suscitato una onda di solidarietà tra i colleghi e l’opinione pubblica. Alcuni aspetti da considerare includono:

La necessità di un maggiore supporto per il personale sanitario, sia a livello psicologico che legale.

Il riconoscimento di un contesto lavorativo sempre più stressante, dove l’ansia e la pressione sono all’ordine del giorno.

La richiesta di misure di sicurezza più severe in ospedali e cliniche.

Questo evento mette in luce una verità innegabile: il personale di emergenza, già gravato da turni estenuanti e responsabilità immense, deve affrontare anche la complicata questione della sicurezza personale. Che tipo di ambiente può garantire la protezione di chi si dedica alla cura degli altri? Le istituzioni, oltre a un doveroso sostegno psicologico, devono considerare approcci più incisivi per ridurre i rischi di violenza sul luogo di lavoro, per garantire che i professionisti della salute possano svolgere il proprio lavoro in sicurezza.