Rintracciato l’automobilista responsabile dell’incidente mortale a Tarquinia: “Non mi sono accorto di nulla”

Identificato il conducente del furgone coinvolto nel tragico incidente che ha portato alla morte di Daniela Caucci, una donna di 74 anni, a Tarquinia, in provincia di Viterbo. La polizia, grazie a testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è riuscita a rintracciare l’uomo, adesso sotto indagine per omicidio stradale.





L’incidente mortale si è verificato nella mattinata di sabato 14 settembre, intorno alle 10.30, in via Axia, dove la vittima stava tranquillamente camminando quando è stata travolta e trascinata per diversi metri dal veicolo. L’automobilista, secondo quanto riferito dagli agenti, avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla e, al momento, si trova a piede libero, ma potrebbe dover affrontare anche un’accusa di omissione di soccorso.

A seguito del tragico episodio, la salma di Daniela Caucci è stata sottoposta ad autopsia, e una volta terminati gli accertamenti, verrà restituita ai familiari per i funerali. I passanti, testimoni dell’accaduto, non sono rimasti indifferenti e hanno immediatamente contattato il Numero Unico delle Emergenze 112 per richiedere aiuto.

All’arrivo dei soccorsi, la situazione appariva già critica. Vista la gravità delle condizioni della donna, è stata pronta un’eliambulanza per trasportarla d’urgenza in ospedale, ma purtroppo le manovre di rianimazione si sono rivelate infruttuose. I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso a causa delle gravi lesioni e dei traumi riportati.

L’episodio ha suscitato grande commozione e indignazione tra la comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi legati alla sicurezza stradale. I cittadini di Tarquinia attendono ora con ansia sviluppi ulteriori su questa tragica vicenda e sono uniti nel ricordo della vittima, un simbolo della fragilità della vita di fronte a comportamenti irresponsabili al volante.