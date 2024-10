Roggiano Gravina, incidente stradale tragico: un morto e un ferito

Un grave incidente stradale ha scosso oggi il comune di Roggiano Gravina, ubicato lungo la Strada Provinciale 123. Il sinistro ha avuto un tragico esito, con un morto e un ferito. Due veicoli, un’Alfa Romeo 159 e una Fiat Punto, si sono scontrati al chilometro 4 della SP 123. La vittima è una giovane di 23 anni, alla guida della Fiat Punto, mentre il conducente dell’Alfa Romeo ha riportato ferite.





Roggiano Gravina: grave incidente stradale, un morto e un ferito

Prontamente intervenute sul luogo dell’incidente, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, ha svolto un ruolo cruciale per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e il sito dell’impatto. Il loro intervento è stato essenziale non solo per il soccorso, ma anche per scongiurare ulteriori rischi sulla strada.

Oltre ai vigili del fuoco, sono giunti sul posto operatori medici del Suem 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini necessarie per ricostruire la dinamica del sinistro. La scena dell’incidente è attualmente sotto la supervisione delle autorità competenti.

Le autorità attendono inoltre l’arrivo del magistrato e del medico legale, i quali effettueranno i rilievi necessari per determinare le cause esatte dello schianto e accertare le circostanze del decesso del conducente della Fiat Punto. È solo attraverso queste indagini che sarà possibile fare chiarezza su questo tragico accaduto.

Nel frattempo, la Strada Provinciale 123 resterà chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi delle forze dell’ordine. Gli automobilisti sono invitati a trovare percorsi alternativi per evitare inutili ritardi.