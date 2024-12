Ruben e Samuele, chi erano i ragazzi morti nell’incidente sulla Palermo-Agrigento: 25 e 21 anni

Un drammatico incidente stradale si è verificato all’alba di sabato 14 dicembre sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta. A perdere la vita sono stati due giovani di Villafrati, un piccolo comune in provincia di Palermo: Ruben Salvatore Saccio, 25 anni, e Samuele Cusimano, 21 anni. Altri tre ragazzi che viaggiavano con loro sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni critiche.





I cinque amici si trovavano a bordo di una Seat Leon e stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è scontrata violentemente contro una cisterna. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino e sul luogo si sono immediatamente recati i sanitari del 118 con le ambulanze, i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas. Il conducente della cisterna è rimasto illeso.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe invaso la corsia opposta, forse nel tentativo di effettuare un sorpasso. Tuttavia, solo le indagini approfondite condotte dai Carabinieri e dalla Polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi, potranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità.

Ruben Salvatore Saccio, 25 anni, era un giovane brillante e appassionato di motori. Laureato in Ingegneria meccanica, insegnava Tecnologia meccanica presso l’Istituto superiore Fermi di Mantova dal 2022. La sua passione per le moto lo aveva portato a partecipare a diverse competizioni motoristiche fin da bambino. Amici e conoscenti lo ricordano come una persona solare e determinata.

Samuele Cusimano, 21 anni, era anch’egli originario di Villafrati. Amava trascorrere il tempo libero con gli amici e frequentare serate in discoteca, come mostrava spesso sui social network. In passato aveva giocato a calcio con la Asd Marineo Calcio, dimostrando grande entusiasmo per lo sport.

Il tragico evento ha scosso profondamente la comunità di Villafrati, che si è stretta attorno alle famiglie delle vittime. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui social media da amici e conoscenti dei due ragazzi. Un amico di Samuele Cusimano ha scritto su Facebook: “Non ho parole non ci credo che non ci sei più, caro Samuele. Oggi è un giorno triste per me, ma soprattutto per la famiglia di Samuele e di tutta la comunità di Villafrati”.

Un altro messaggio dedicato a Samuele recita: “Quando ci vedevamo ridevamo sempre insieme. Quante te ne dicevo e tu mi rispondevi: ‘Smettila di fare lo scemo’. Oggi non ho parole. Ti dico solo veglia su di noi e guardaci da lassù, sicuramente starai ballando a modo tuo. Ciao Samuele, un bacio da tutti noi”.

Anche chi conosceva Ruben Salvatore Saccio ha voluto ricordarlo con affetto. Una conoscente ha scritto: “Non potevo svegliarmi con dolore più grande. Se avessi saputo che sarebbe stata l’ultima volta l’altro ieri che ci saremmo sentiti, ti avrei ripetuto quello che ti dico sempre, Ruben. Che sei bellissimo e immenso in tutto. ‘SEI’ perché ancora non ci credo. Chi mi chiamerà tutti i giorni alle 15:00? A chi farò i complimenti? Come manderò i saluti alla tua dolce mamma? Ti voglio bene, Ruben, tanto”.

La comunità di Villafrati è profondamente colpita da questa tragedia. Sulla pagina Facebook del Comune si legge: “Villafrati piange la scomparsa dei giovani Ruben e Samuele”. Il sindaco ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e ha sottolineato l’importanza di stringersi insieme in questo momento di dolore.

Le indagini sull’incidente proseguono per determinare con precisione le cause dello schianto. Al momento, l’ipotesi prevalente è che l’invasione della corsia opposta sia stata causata da un tentativo di sorpasso non riuscito o da una distrazione del conducente. Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto.

Nel frattempo, il giovane di 27 anni ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Civico di Palermo lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione. Gli altri due passeggeri coinvolti nell’incidente hanno riportato ferite meno gravi e sono stati medicati sul posto prima di essere trasportati in ospedale per ulteriori controlli.