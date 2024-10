Ryan, un influente creator di TikTok ha investito 44mila euro per le sue manicure

Ryan, un influente creator di TikTok, ha catturato l’attenzione globale con la sua straordinaria nail art. Le sue unghie, lunghe fino a 12 centimetri, non sono solo un elemento estetico, ma un vero e proprio fenomeno virale che solleva interrogativi approfonditi sulla sua praticabilità e costo.

Quarantamila euro per le unghie: l’arte della nail art di Ryan. Conosciuto su TikTok con il nome utente @theryanjayshowofficial, Ryan si è distinto per il suo stile audace e le sue unghie stravaganti. Realizzate con tecniche complesse, queste unghie finte non sono il risultato di una semplice manicure, ma una vera e propria forma d’arte che ha attirato l’interesse dei suoi follower e media internazionali.





Nail art e virale fenomeno sociale

Soprannominato affettuosamente “Edward Mani di Forbice“, Ryan ha rivelato al Mirror di aver investito una cifra impressionante, quasi 45 mila dollari, nella cura delle sue unghie. Egli stesso descrive il suo approccio nei seguenti termini: “Trascorro fino a cinque ore dall’estetista ogni due settimane e ogni volta la spesa si aggira intorno a mille dollari” per un nuovo set di unghie decorate con glitter, gemme scintillanti e disegni personalizzati.

La vasta spesa per la nail art ha generato una notevole curiosità. Mooolti fan si chiedono come Ryan riesca a svolgere anche le azioni quotidiane più semplici, come prendere oggetti, mangiare o indossare accessori. Per rispondere a queste domande, pubblica regolarmente video su TikTok in cui dimostra le sue abilità quotidiane nonostante le unghie molto lunghe. Tra le attività mostrate ci sono come mangiare, lavarsi e mettersi anelli e collane.

Tuttavia, non tutto è semplice. Ryan ha confessato che azioni come estrarre una carta bancaria dal portafoglio o chiudere un sacchetto della spazzatura possono essere piuttosto complicate. Uno dei suoi video più visti coinvolge un confronto tra le sue unghie e quelle lunghe del noto designer Marc Jacobs, creando una fusione straordinaria tra moda e nail art.

La cultura della nail art su TikTok

Il profilo di Ryan è diventato un epicentro per le appassionate di nail art e per coloro che seguono le tendenze del momento. La sua abilità nel realizzare contenuti avvincenti ha contribuito a diffondere l’interesse per le unghie lunghe e decorate tra gli utenti della piattaforma. Le sue creazioni non sono solo un’espressione di stile, ma anche una dichiarazione sociale: le unghie lunghe possono rappresentare una forma di autoaffermazione e creatività.