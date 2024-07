Ryanair, tragedia in aeroporto: due giovani piloti morti in un incidente con il taxi

Due piloti della compagnia low cost Ryanair, il capitano Matt Greenhalgh di 28 anni e il primo ufficiale Jamie Fernandes di 24 anni, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla M62, l’autostrada che collega Liverpool a Leeds, nei pressi di Warrington. I due giovani erano in un taxi diretti verso l’aeroporto di Liverpool quando si è verificato lo schianto.





L’incidente è avvenuto la mattina dell’11 luglio, poco dopo le 5:30, sulla carreggiata in direzione ovest, tra gli svincoli sette e otto. I due piloti Ryanair erano diretti all’aeroporto di Liverpool quando la loro auto è rimasta coinvolta in un incidente con due camion. Entrambi gli uomini sono morti sul colpo.

I feriti e gli arresti

Secondo quanto riferito dalla polizia, l’autista del taxi è stato trasportato d’urgenza in ospedale con gravi ferite. La polizia del Cheshire ha dichiarato che l’autista di uno dei due camion, un uomo di 61 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte per guida pericolosa e di aver causato gravi lesioni per guida pericolosa.

L’appello della polizia

La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti immediatamente. Soprattutto chiunque abbia informazioni o filmati ripresi dalla telecamera di bordo. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Il cordoglio della compagnia aerea

La notizia della tragica scomparsa di Matt e Jamie ha sconvolto l’intera comunità di Ryanair. La compagnia aerea ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza alle famiglie dei due piloti, definiti come “brillanti professionisti e persone dal cuore d’oro”. Ryanair ha annunciato che fornirà tutto il supporto necessario ai familiari in questo momento di indicibile dolore.