Sabrina Ferilli si esibisce con Sal Da Vinci: il duetto che ha fatto sognare. Maria De Filippi rivela: “Quest’estate ha insistito per conoscerlo”

Sabrina Ferilli ha stupito il pubblico con la sua esibizione insieme a Sal Da Vinci durante la seconda puntata dello show “Tu sì que vales”. Questo momento magico è stato reso possibile grazie all’insistenza della Ferilli, che quest’estate ha fatto di tutto per far sì che il suo sogno di cantare con l’artista diventasse realtà.





Maria De Filippi svela il motivo dell’esibizione

Durante il programma trasmesso il 28 settembre 2024, Maria De Filippi ha rivelato un dettaglio divertente sulla passione di Sabrina per Sal Da Vinci: “È da tutta l’estate che mi chiede di invitarlo. Era determinata a conoscerlo personalmente”. La conduttrice ha quindi esaudito il desiderio della collega, consentendo ai due di cantare insieme sulle note del famoso brano “Rossetto e Caffè”.

Sabrina è una fan sfegatata di Sal Da Vinci

Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha mostrato a tutti dei filmati simpatici che immortalavano Sabrina Ferilli mentre, con la canzone “Rossetto e Caffè” in sottofondo, implorava di ringraziare Sal Da Vinci e di invitarlo nella trasmissione. Tra le sue frasi più celebri, si è sentita dire: “Questa canzone è virale, non puoi lasciarmelo fuori a settembre?”. Ferilli ha anche confessato di aver scambiato numerosi messaggi con l’artista, dove si complimentava per il suo lavoro, cosicché, a Maria ha detto: “Io gli dicevo ‘Che show’ per il brano e lui mi parlava di te. Portamelo a settembre! Voglio cantare con lui!”. A sostegno delle sue richieste, Sabrina ha mostrato anche un articolo di Fanpage.it sul successo di Sal Da Vinci, dimostrando così quanto fosse presa dalla situazione. Con un tocco di ironia, Ferilli si è lamentata per non aver mai ricevuto una risposta ai suoi messaggi, sottolineando la violazione della sua privacy quando Maria ha mostrato i contenuti privati in diretta.

Il duetto di Sabrina Ferilli e Sal Da Vinci

Finalmente, l’irresistibile insistenza di Sabrina ha dato i suoi frutti. Maria De Filippi, dopo aver ricevuto ben venti messaggi da parte della Ferilli, ha deciso di accontentarla: “Hai sfracassato, ora vai a prenderlo dietro le quinte”. Così, i due artisti si sono esibiti insieme sulle note di “Rossetto e Caffè”. Durante la performance, Rudy Zerbi e Maria hanno commentato: “È davvero pazza, gioca come una bambina e sembra felice”. Alla fine della canzone, Ferilli si è rivolta a Sal da Vinci dicendo con entusiasmo: “Grazie mille, tu meriti tutto il successo! Hai fatto felice una ragazza!”, prima di continuare a cantare con il pubblico in un momento di pura gioia e condivisione.

Questa esibizione ha dimostrato non solo il talento di Sabrina Ferilli e Sal Da Vinci, ma anche quanto il desiderio di realizzare i propri sogni possa unire le persone in un viaggio di emozioni e gratitudine.