Salah criticato dai musulmani per la foto di famiglia accanto all’albero di Natale: «Ci hai deluso, mostraci rispetto»

Il calciatore egiziano Mohamed Salah, protagonista del Liverpool, è al centro di una polemica sui social dopo aver condiviso una foto di famiglia con l’albero di Natale





Mohamed Salah, stella del Liverpool e figura di spicco nel mondo del calcio, è finito sotto i riflettori non solo per le sue prodezze in campo, ma anche per una controversia esplosa sui social media. L’attaccante egiziano ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui posa con la sua famiglia accanto a un albero di Natale, augurando buone feste ai suoi follower.

La reazione non si è fatta attendere: numerosi utenti musulmani hanno espresso il loro disappunto, sottolineando come la celebrazione del Natale non faccia parte della tradizione islamica. “Mi hai deluso, fratello”, ha commentato un utente, mentre un altro ha scritto: “Eliminalo subito”.

Molti musulmani non celebrano il Natale poiché è una festività cristiana, ma alcuni scelgono di partecipare ai festeggiamenti in segno di apertura culturale. La scelta di Salah, che in passato aveva condiviso simili auguri, è stata nuovamente oggetto di critiche.

Non tutti i follower di Salah si sono schierati contro il calciatore. Alcuni hanno preso le sue difese, invitandolo a ignorare le critiche. Un fan ha scritto: “Buon Natale, Mo. Ignora tutti questi idioti. Spero che tu e la tua famiglia abbiate delle meritate vacanze”.

Un altro commento ha evidenziato come i post natalizi di Salah siano ormai diventati una sorta di tradizione annuale: “In quella che è diventata una tradizione annuale il giorno di Natale, leggo e mi godo i commenti sul post per un’ora. Non delude mai”.

Questo contrasto riflette il dibattito più ampio all’interno della comunità musulmana riguardo alla partecipazione a celebrazioni che non appartengono strettamente alla loro cultura religiosa.

Mohamed Salah, che rappresenta un modello per milioni di giovani musulmani, si trova spesso a dover bilanciare la sua identità religiosa con la popolarità globale. La foto natalizia ha messo in evidenza le sfide di un personaggio pubblico nel soddisfare aspettative tanto diverse.

Nonostante le critiche, Salah rimane un esempio di rispetto e tolleranza, qualità che ha dimostrato sia nella vita privata che in campo. La sua scelta di condividere il post natalizio può essere vista come un messaggio di unità in un momento di celebrazioni globali.

Questa vicenda solleva importanti riflessioni su come le figure pubbliche debbano affrontare le aspettative delle diverse comunità che rappresentano. Mohamed Salah continua a essere un simbolo di ispirazione, ma il suo gesto ci ricorda quanto sia complesso il ruolo di un personaggio globale che vive al crocevia di culture diverse.