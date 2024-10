Sammy Basso, sua madre: “Averlo come figlio è stato un dono prezioso”. Una folla di persone ai funerali

La scomparsa di Sammy ha scosso l’Italia intera, unendo migliaia di persone nel ricordo di un giovane che ha sfidato il destino con coraggio e determinazione, diventando simbolo di speranza.”Il mondo intero si sta muovendo per Sammy.





Riceviamo messaggi di cordoglio da ogni angolo del pianeta. Mio figlio ha toccato il cuore di tutti in modo incredibile.” Queste le parole commosse di Laura Lucchin, madre di Sammy Basso, il biologo 28enne la cui prematura scomparsa sabato scorso ha lasciato un vuoto incolmabile.I

n un’intervista toccante, Laura ha condiviso riflessioni profonde sul significato di essere genitori di un figlio così speciale. Per lei e il marito Amerigo, crescere Sammy è stato “un dono inestimabile, un’esperienza che ci ha arricchito immensamente”.Sammy era affetto da progeria, una rarissima condizione genetica che causa un invecchiamento accelerato.

Nonostante la prognosi iniziale fosse di soli 14 anni di vita, grazie a terapie sperimentali iniziate quando era ancora dodicenne, Sammy è riuscito a prolungare la sua esistenza, aprendo la strada a nuove speranze per altri pazienti.In un gesto di straordinaria generosità, coerente con lo spirito altruista che ha sempre contraddistinto Sammy, la famiglia ha deciso di donare il suo corpo alla scienza. “Vogliamo che continui a contribuire alla ricerca, anche dopo la sua scomparsa”, ha spiegato Laura.

I funerali si terranno venerdì 11 ottobre alle 15:00, in uno spazio aperto tra la chiesa e lo stadio comunale di Tezze sul Brenta. La cerimonia sarà officiata dal vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, affiancato dal parroco locale don Piero Savio.L’amministrazione comunale di Tezze, impegnata nell’organizzazione dell’evento, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì.

Si prevede un’affluenza massiccia: oltre a familiari e amici, saranno presenti sostenitori dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, fondata dalla famiglia nel 2005, nonché rappresentanti delle istituzioni e della politica.La storia di Sammy ha toccato profondamente l’Italia intera. Il suo sorriso contagioso, la sua intelligenza vivace e la sua determinazione nel combattere la malattia hanno ispirato migliaia di persone.

Nonostante le difficoltà, Sammy ha conseguito una laurea in Scienze Naturali e una magistrale in Molecular Biology, dimostrando che nessun ostacolo è insormontabile con la giusta determinazione.Il suo impegno nella ricerca sulla progeria e la sua attività di sensibilizzazione hanno contribuito a far conoscere questa rara condizione, stimolando l’interesse della comunità scientifica e raccogliendo fondi per la ricerca.

L’associazione da lui fondata continuerà il suo lavoro, portando avanti il sogno di Sammy di trovare una cura per questa malattia.Mentre l’Italia si prepara a dare l’ultimo saluto a questo giovane straordinario, il suo lascito continua a vivere. La sua storia di coraggio, resilienza e amore per la vita rimarrà un faro di speranza per molti, dimostrando che anche di fronte alle sfide più ardue, è possibile lasciare un’impronta indelebile nel mondo.