Scende dall’auto senza tirare il freno di stazionamento sulla rampa del garage: la vettura lo investe e lo uccide

Un tragico incidente ha sconvolto la tranquilla domenica di Vimercate, quando un uomo di 60 anni è stato travolto dalla propria auto nel garage di un condominio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 di domenica primo settembre, portando alla tragica morte dell’uomo.





Secondo quanto riportato da Monza Today, la vittima era scesa dall’auto dimenticando forse di mettere il freno a mano. Questo errore ha causato l’auto a prendere velocità sulla rampa, travolgendo il 60enne. Nonostante l’allarme al 112 e l’arrivo tempestivo dei soccorsi, purtroppo l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e sul posto sono giunti rapidamente ambulanza e automedica. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale medico, la vita del 60enne non ha potuto essere salvata ed è spirato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate.

Questo tragico evento ha scosso la comunità locale, portando con sé dolore e tristezza per la perdita di una vita così improvvisamente e prematuramente spezzata. L’incidente serve come tragico promemoria sull’importanza della sicurezza e della vigilanza anche nelle situazioni quotidiane, dove un semplice errore può avere conseguenze devastanti.

Il ricordo di questo uomo e l’evento stesso dovrebbero servire come monito per tutti noi, invitandoci a prestare sempre la massima attenzione e cura in ogni azione che compiamo, specialmente quando si tratta della sicurezza nostra e degli altri.