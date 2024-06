Sciatore azzurro Jean Daniel Pession e la compagna Elisa Arlian muoiono in un incidente in montagna: entrambi avevano 27 anni

Il mondo degli sport invernali è stato scosso dalla tragica scomparsa di Jean Daniel Pession, giovane atleta di Coppa del Mondo, e della sua fidanzata Elisa Arlian in un incidente in montagna sopra Champoluc, Aosta. Entrambi avevano solo 27 anni e stavano affrontando una cresta sullo Zerbion.





Il cordoglio della Fisi La Federazione Italiana Sport Invernali ha espresso profondo dolore per la perdita di Jean Daniel Pession e la sua compagna in un incidente sopra Champoluc. La nota ufficiale ha sottolineato la tragedia che ha colpito il mondo degli sport invernali, in particolare lo sci velocità.

La carriera di Jean Daniel Pession Durante la sua carriera, il giovane atleta valdostano aveva ottenuto importanti risultati, piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica finale di Coppa del Mondo nel 2021 e arrivando al 22º posto ai Mondiali a Vars nel 2022. Il Presidente Flavio Roda e l’intera Federazione hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia Pession per questa tragica disgrazia.

Ulteriori dettagli sulla tragedia Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull’incidente in montagna che ha portato alla perdita di Jean Daniel Pession e Elisa Arlian. La comunità degli sport invernali è unita nel dolore per la perdita di due giovani talenti promettenti.

In un momento così difficile, l’intero mondo degli sport invernali si stringe attorno alle famiglie delle vittime, offrendo il proprio sostegno e le condoglianze. La memoria di Jean Daniel Pession e Elisa Arlian vivrà nei cuori di coloro che li hanno conosciuti e ammirati nel mondo degli sport invernali.