Scompare la figlia 14enne, ore dopo il padre la scopre in un’auto con un 67enne: la vicenda si conclude in tragedia

Un padre dell’Arkansas accusato di aver ucciso il presunto stalker della figlia 14enne potrebbe vedere le accuse a suo carico ridotte, secondo un esperto legale. I





l caso solleva questioni sulla legittima difesa e la protezione dei minori.Aaron Spencer, 36 anni, è stato arrestato con l’accusa preliminare di omicidio di primo grado dopo aver sparato e ucciso Michael Fosler, 67 anni, che si trovava in auto con la figlia minorenne di Spencer. L’incidente è avvenuto dopo che Spencer aveva denunciato la scomparsa della figlia.

Le circostanze dell’omicidio

Secondo quanto riportato, Fosler era già stato arrestato a luglio per stalking e aggressione sessuale nei confronti della ragazza, ed era stato rilasciato su cauzione.

La moglie di Spencer, Heather, ha dichiarato su Facebook:“Avevamo assolutamente chiamato il 911 durante l’intero evento. Non avevamo idea che quest’uomo fosse di nuovo in contatto con nostra figlia. Stava aspettando 6-9 accuse di reato per quello che aveva fatto, non 2. Rischiava di passare il resto della sua patetica vita in prigione, e nostra figlia era l’unica testimone.”Lo sceriffo della contea di Lonoke, John Staley, ha confermato che le indagini sono in corso per determinare se l’omicidio fosse giustificato o meno.

Possibili strategie difensive

Secondo l’avvocato Brian Claypool, esperto in casi di abusi su minori, la difesa di Spencer potrebbe puntare su diverse strategie per ridurre le accuse:

Stato di alterazione emotiva (“heat of passion”): potrebbe ridurre l’accusa da omicidio di primo grado a omicidio colposo. Legittima difesa: potrebbe portare all’annullamento completo delle accuse di omicidio.

Claypool spiega: “Spencer sosterrà: ‘Ero terrorizzato e volevo assicurarmi che mia figlia vivesse un altro giorno. Ho dovuto sparare a Fosler prima che facesse del male a mia figlia’.

“L’avvocato sottolinea anche l’importanza di esaminare la risposta delle forze dell’ordine alle chiamate di aiuto della famiglia Spencer:“Abbiamo bisogno di una spiegazione su cosa sia accaduto. Dove sono state inviate le forze dell’ordine per cercarla? Quanto tempo è passato? Quali sforzi sono stati fatti per trovare questa ragazza di 14 anni?”Il caso solleva importanti questioni sul diritto alla difesa personale e familiare, nonché sulla protezione dei minori da potenziali predatori. Mentre le indagini proseguono, l’opinione pubblica e il sistema giudiziario dovranno bilanciare la gravità dell’omicidio con le circostanze estreme che hanno portato a questo tragico evento.