Scomparsa di Lorenzo Colasanti, 23enne di Rieti: i genitori lanciano un appello disperato: “Aiutateci a ritrovarlo”

Sono giorni di forte preoccupazione per i genitori di Lorenzo Colasanti, un giovane di ventitré anni scomparso nella zona di Rieti. I familiari hanno lanciato un appello accorato attraverso i social media, chiedendo l’aiuto della comunità: “Lui è Lorenzo – si legge nel post divulgato con alcune foto del ragazzo – se qualcuno lo avesse visto, vi preghiamo di contattarci immediatamente per aiutarci a ritrovarlo”.





Il ragazzo non si trova più dal primo mattino di domenica 18 agosto. Secondo le informazioni raccolte, Lorenzo si sarebbe allontanato intorno alle 5 di mattina alla guida di una Ford Fusion di colore grigio scuro con targa CB491NY, soprattutto dopo aver terminato il suo turno di lavoro. Sfortunatamente, non ha mai raggiunto casa e, da quel momento, la sua presenza è divenuta un mistero.

Ricerche attive e indagini in corso

Non ricevendo sue notizie per diverse ore, i genitori di Lorenzo si sono preoccupati e hanno deciso di contattare le forze dell’ordine per denunciare la sua scomparsa. Al momento, l’ipotesi principale è che si tratti di un allontanamento volontario, anche se i motivi restano ignoti. I carabinieri di Rieti hanno già attivato ricerche specifiche e stanno analizzando ogni possibile segnalazione. Le operazioni per trovarlo si sono espanse anche ai territori circostanti, compresa la capitale, Roma, poiché Lorenzo potrebbe aver raggiunto altre aree.

L’ultima posizione tracciata dal suo smartphone risale a domenica, quando il cellulare ha agganciato una cella nella frazione di Santa Rufina di Cittaducale alle 15:40. Dopodiché, il cellulare ha smesso di funzionare, sollevando ulteriori dubbi sulla sua sorte.

Identikit di Lorenzo Colasanti

Lorenzo Colasanti è un ventitreenne alto circa 1,60 metri, con capelli castani e corti. Sul suo corpo è presente un segno distintivo, ovvero un tatuaggio sul braccio sinistro, che potrebbe aiutare nel suo riconoscimento. I familiari hanno sottolineato la sua passione per la montagna e per le arrampicate, ipotizzando che, dopo la sua scomparsa, potrebbe essersi diretto verso alcuni dei monti vicini.

La Prefettura di Rieti ha attivato le procedure previste dal piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, avviando collaborazioni con diverse associazioni locali e volontari. Gli amici e la comunità si sono uniti nella speranza di ritrovare Lorenzo sano e salvo.

Contatti utili per segnalazioni

Chiunque abbia avvistato Lorenzo o abbia informazioni utili relative a un giovane corrispondente alla sua descrizione è invitato a contattare senza indugi il Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalare eventuali avvistamenti. In alternativa, è possibile contattare anche la famiglia al numero 331-7601180. La comunità è in allerta e rimane unita, sperando di ricevere buone notizie e di vedere tornare presto Lorenzo tra i suoi cari. La ricerca continua e qualsiasi informazione, per quanto piccola, può rivelarsi fondamentale.