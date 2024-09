Scontro contro il guardrail sulla Messina-Catania: Alessandro Bisazza muore, la compagna è ferita

Un evento drammatico che ha sconvolto la comunità di Spadafora, con la scomparsa di un uomo amato e rispettato. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.





Incidente mortale sulla Messina-Catania: Alessandro Bisazza perde la vita

Un tragico incidente è avvenuto di recente lungo l’autostrada Messina-Catania, causando la morte di Alessandro Bisazza, un uomo di 52 anni, residente a Spadafora. L’incidente è avvenuto nella notte mentre Bisazza stava tornando a casa dopo aver festeggiato il compleanno di un nipote. La sua vettura, una Fiat Freemont, ha improvvisamente perso il controllo, finendo contro il guardrail. Le cause di questo drammatico sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di Bisazza ha invaso la corsia opposta, terminando la sua corsa contro le barriere in metallo. Non si esclude che l’uomo possa essere stato colto da un malore, visto il comportamento autonomo della vettura. I soccorsi, purtroppo, sono risultati vani, e l’uomo è deceduto sul colpo. La sua compagna, che si trovava in auto con lui al momento dell’incidente, è rimasta ferita e ha ricevuto assistenza medica.

La comunità di Spadafora in lutto

La notizia dell’incidente ha lasciato un forte segno nella comunità di Spadafora. Il sindaco, Lillo Pistone, ha espresso il proprio cordoglio tramite un post su Facebook: “Esprimo la mia costernazione per la tragica scomparsa di Alessandro Bisazza. Quello di stanotte è un evento incredibilmente doloroso che ha colpito profondamente la nostra comunità. Alla sua famiglia va il nostro più caloroso abbraccio in questo momento di grande tristezza.” Il sindaco ha anche voluto rivolgere un pensiero alla compagna di Alessandro, augurandole una pronta guarigione.

Sono molti i messaggi di affetto e sostegno che affollano i social network. Gli amici di Bisazza non hanno tardato a esprimere il loro dolore per la sua prematura scomparsa. “Alessandro era un brav’uomo, e porterò sempre con me il ricordo dei momenti trascorsi insieme, delle risate e dei pranzi in compagnia”, ha scritto un amico. Un’altra persona ha condiviso: “Hai lasciato un vuoto incolmabile nella mia vita. Sei stato un compagno di classe e un amico sincero, sempre disponibile a condividere momenti di gioia. La tua memoria resterà per sempre nel mio cuore.”

Le indagini in corso

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica del sinistro fatale. Gli agenti starebbero analizzando diverse circostanze, tra cui la possibilità di un malore o di un altro evento che possa aver causato la perdita di controllo del veicolo. È una situazione che richiede cautela e approfondimento, per fornire chiarezza non solo alla comunità colpita dal lutto, ma anche alla famiglia di Alessandro, che merita risposte in un momento così difficile.

La perdita di Alessandro Bisazza rappresenta non solo un grande dolore per i familiari e gli amici, ma evidenzia anche l’importanza della sicurezza stradale e della vigilanza alla guida. Una tragedia che non deve essere dimenticata, affinché si possa riflettere sull’importanza di rispettare le regole della strada e prendersi cura della propria salute.