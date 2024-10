Sconvolgente successo: un milione di copie vendute negli Stati Uniti

Un evento straordinario ha sorpreso un falegname della Carolina del Nord, Jerry Hicks, che ha vinto un premio milionario con un semplice biglietto della lotteria. La storia inizia con la scoperta di una banconota da 20 dollari, un gesto casuale che si trasforma in una fortuna inaspettata.

La vicenda di Jerry Hicks si è verificata martedì 22 ottobre, ma la notizia è emersa solo recentemente, destando l’interesse di molti. Secondo quanto riportato dalla North Carolina Education Lottery, l’uomo ha utilizzato i 20 dollari trovati per acquistare un biglietto della lotteria conosciuto come gratta e vinci Extreme Cash.





Con un sorriso incredulo, Hicks ha rivelato: “In realtà, non avevano il biglietto che cercavo e ho deciso di comprare quello”. La banconota vincente era stata rinvenuta nel parcheggio di un minimarket Speedway, lungo una trafficata autostrada statale, la North Carolina Highway 105, in prossimità della città di Boone.

La vincita e le opzioni di pagamento

Dopo qualche giorno di attesa, Hicks ha ufficialmente riscuotuto il suo premio venerdì 25 ottobre presso la sede centrale della North Carolina Education Lottery. In questa occasione, ha affrontato una decisione cruciale: ricevere la vincita come rendita annuale di 50.000 dollari per vent’anni o come somma forfettaria di 600.000 dollari.

Optando per la seconda alternativa, Jerry Hicks ha portato a casa un netto di 429.007 dollari dopo le detrazioni fiscali statali e federali. Questo cospicuo ammontare non solo rappresenta un cambiamento significativo nella sua vita, ma è anche destinato a progetti importanti. Il falegname ha dichiarato di voler utilizzare gran parte della somma per supportare i suoi figli e pianificare la sua pensione, dopo ben 56 anni di lavoro.

Pensieri di festa e celebrazione

Prima di dedicarsi a questioni future e a nuovi progetti, Hicks ha voluto celebrarne il successo con la famiglia. “Andremo dritti al Golden Corral”, ha affermato con entusiasmo, riferendosi a una popolare catena di ristoranti buffet negli Stati Uniti. “Mangeremo tutto quello che hanno”, ha aggiunto, sottolineando come la vincita non solo gli permetterà di garantire un futuro più sereno, ma anche di condividere momenti felici con i suoi cari.

Questa storia di Jerry Hicks ha un sapore di speranza e fortuna. La casualità di trovare una banconota e trasformare un semplice acquisto in una vincita milionaria ci ricorda che, a volte, i colpi di fortuna possono presentarsi nei modi più inaspettati. Dalla banconota da 20 dollari alla vita da milionario, il suo è un racconto che lascerà un segno. La curiosità rimane: quanto impatterà questa esperienza nella vita di Hicks e della sua famiglia?