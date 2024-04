Scoppia il caso “Qui non ti vogliamo” dopo la notizia sulla nuova casa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, l’innovatrice digitale, sembra essere alla ricerca di un altro impressionante immobile in una location di lusso a cinque stelle. Ferragni è stata vista dai paparazzi nel weekend apparentemente nella località prescelta per il suo prossimo investimento immobiliare. A condividerla con lei c’erano altre due influencer: Veronica Ferraro e Chiara Biasi. E si sviluppa una controversia riguardo questa rivelazione.





Dopo la villa acquistata pochi mesi fa sul Lago di Como con Fedez, l’imprenditrice digitale sembra essere pronta per un’ulteriore proprietà. Chiara è stata vista in un bar nella piazza principale del posto che potrebbe essere la sua prossima residenza. La sua visita non poteva passare inosservata, considerato che il gruppo di celebrità era accompagnato da bodyguard.

Chiara Ferragni ha in vista un’altra super villa, ma c’è un intoppo: “Non sei benvenuta qui”

Sembra che Chiara Ferragni stia cercando di acquistare una lussuosa villa sul lago di Garda, più precisamente a Salò. E’ proprio qui infatti, che sembra essere stata avvistata dai paparazzi mentre visitava una serie di meravigliose ville affacciate sul lago alla ricerca di quella perfetta per lei come mamma single.

La notizia è stata riferita dal quotidiano La Repubblica, che cita foto pubblicate su pagine Instagram come Orgoglio Bresciano e Brescia social. Il post recita: “Chiara Ferragni, Veronica Ferraro e Chiara Biasi sono state viste al Bar Italia di Salò con un bodyguard. Vuole comprare una casa nel Bresciano?”.

La Repubblica prosegue riportando un potenziale malcontento da parte dei residenti locali. La loro preoccupazione è che l’arrivo dell’influencer milionaria potrebbe disturbare la pace del loro tranquillo comune sul lago di Como. Chiara Ferragni non sarebbe necessariamente un’ospite gradita, visto anche il suo coinvolgimento in varie situazioni giudiziarie.

La Repubblica propone anche un altro scenario: “Potrebbe anche essere che l’imprenditrice digitale voglia acquistare una casa sul lago di Garda, lasciando a Fedez l’immobile recentemente acquistato sul lago di Como. Quest’ultimo, secondo Affaritaliani, sembra essere registrato alla società Flv Immobiliare, dell’amministratrice Annamaria Tatiana Bellinzaghi, madre di Fedez, e della Zedef srl, gestita dal padre Franco Lucia, con Fedez detentore del 10%, la madre del 50% e il padre del 40%”.