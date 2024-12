Scoppio in un edificio ad Aprilia, deceduti un giovane di 13 anni e il suo nonno: una persona gravemente ferita

Nel pomeriggio di oggi, una violenta esplosione ha scosso una palazzina situata in via Apollo, alla periferia di Aprilia, precisamente nella zona del Genio Civile. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, l’incidente ha causato la morte di due persone: un ragazzo di soli 13 anni e suo nonno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e accertare le cause dell’accaduto.





Le prime ricostruzioni indicano che l’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere meglio cosa abbia scatenato il tragico evento. Un uomo, che si trovava all’interno dell’edificio al momento dell’incidente, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono critiche, ma i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo.

Un residente della zona, Marco Rossi, ha raccontato: “Ero a casa quando ho sentito un boato fortissimo. Subito dopo ho visto fumo e fiamme provenire dalla palazzina. È stato terribile, non avevo mai sentito nulla di simile prima d’ora.” Molti abitanti del quartiere si sono riversati in strada, spaventati dall’accaduto e preoccupati per la sicurezza delle proprie abitazioni.

La palazzina coinvolta nell’esplosione è stata gravemente danneggiata. I vigili del fuoco stanno lavorando per verificare la stabilità della struttura e scongiurare ulteriori crolli. Inoltre, diverse famiglie residenti nelle vicinanze sono state evacuate a scopo precauzionale. La Protezione Civile ha allestito un centro di accoglienza temporaneo per offrire supporto agli sfollati.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per mettere in sicurezza l’area e per garantire che non ci siano ulteriori rischi per le persone. Le operazioni sono complesse, ma il nostro obiettivo principale è la sicurezza.”

Anche il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, è intervenuto sulla vicenda, esprimendo il suo cordoglio per le vittime e la sua vicinanza alle famiglie colpite: “È una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità. Siamo vicini ai familiari delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo drammatico evento.” Il primo cittadino ha inoltre assicurato che il Comune fornirà tutto il supporto necessario alle persone coinvolte.