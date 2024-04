Scopre la figlia quindicenne a letto col fidanzato e li prende a mazzate

Un gravissimo episodio di violenza domestica ha scosso la tranquillità di Pallavicino, nel Palermitano, dove un padre ha scoperto sua figlia quindicenne in camera con il fidanzato e, sopraffatto dalla rabbia, li ha aggrediti brutalmente. L’incidente è avvenuto domenica mattina e ha portato all’intervento dei carabinieri e dei soccorritori del 118, allertati dalle urla che si udivano dall’appartamento.





I due adolescenti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale in codice rosso, a causa delle gravi ferite riportate. La ragazza ha subito un trauma cranico, mentre sono ancora in corso accertamenti per comprendere l’origine di una ferita da taglio a un piede che ha interessato uno dei due giovani.

L’aggressione è iniziata quando il padre, entrando nella stanza della figlia, ha trovato i due ragazzi in atteggiamenti intimi. Preso da un impeto di ira, l’uomo ha preso un oggetto contundente trovato nella casa e ha colpito entrambi, mirando anche alle loro teste.

A seguito dell’episodio, l’uomo è stato immediatamente denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia, e sono state attivate le procedure del “codice rosso”, un protocollo specifico per le situazioni di violenza domestica che richiedono interventi urgenti e mirati.

L’investigazione è ancora in corso, con i carabinieri che stanno analizzando i dettagli dell’accaduto, incluso come il giovane sia entrato in casa. Si sta cercando di determinare se fosse presente di nascosto o con il consenso della ragazza, e quali siano state le dinamiche precise che hanno portato alla violenta reazione del padre.

Questo incidente solleva nuovamente questioni urgenti sulla violenza domestica e sull’importanza di interventi rapidi e efficaci per proteggere le vittime. Mentre la comunità locale rimane scossa da questo tragico evento, cresce l’appello per un maggiore supporto e risorse per prevenire futuri episodi di questo tipo. Nel frattempo, la speranza è che i due giovani possano recuperare completamente dalle loro ferite.