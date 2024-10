Scopri chi è Marco Paris, il protagonista del programma “Contadino cerca moglie”

Il programma di successo Il Contadino cerca moglie, condotto da Gabriele Corsi e trasmesso su Nove, ha come obiettivo principale quello di aiutare i protagonisti a trovare l’amore. Tra i volti di spicco della trasmissione figurano i fratelli Marco e Mattia Paris, due giovani agricoltori che, attraverso la loro storia personale, scopriranno se l’amore può sbocciare pure in un contesto rurale. Marco, il maggiore dei due, è un personaggio che attira l’attenzione: andiamo a scoprire la sua vita e le sue passioni.





Marco Paris: storia e carriera professionale

Marco Paris è nato nel 1991 e risiede a Montefalco, pittoresco comune in provincia di Perugia, in un’area nota per la sua tradizione agricola e vinicola. La sua giovinezza è stata segnata da una forte passione per gli animali e il mondo agricolo, che lo ha portato a investire i suoi risparmi nella creazione di una fattoria.

La decisione di aprire una fattoria rappresenta per Marco Paris un sogno realizzato; egli ha voluto costruire un’attività che potesse coniugare la sua passione per gli animali e il lavoro in campagna a una fonte di reddito sostenibile. Accanto a lui, il fratello Mattia riveste un ruolo cruciale: egli è il responsabile delle coltivazioni, portando avanti una collaborazione che unisce le forze in un progetto comune. Insieme hanno fondato l’azienda agricola Fratelli Paris M&M, specializzandosi nella vendita diretta di formaggi ottenuti da capre, mucche e pecore.

Aspetti personali di Marco Paris

Per quanto riguarda la vita privata di Marco Paris, al momento non si hanno informazioni dettagliate su precedenti relazioni sentimentali. Tuttavia, la nuova avventura all’interno del programma Il Contadino cerca moglie, che andrà in onda da ottobre 2024, potrebbe offrirgli l’opportunità di conoscere nuove persone e, potenzialmente, di trovare l’amore. Il format del programma prevede che Marco incontri diverse donne, lasciando aperta la possibilità che qualcuna di loro possa davvero conquistare il suo cuore.

Curiosità su Marco Paris

La vacca favorita di Marco si chiama Carolina, una compagna speciale nella sua vita di agricoltore.

Attraverso il suo profilo Instagram, Marco condivide immagini degli abitanti della sua fattoria, dalle galline ai conigli, dalle oche alle mucche.

È un grande appassionato di vino e si dedica attivamente alla conoscenza delle varie etichette locali.

Marco ha anche una vena artistica: combina la sua vita da agricoltore con la passione per la danza, pubblicando sui social video delle sue serate divertenti.