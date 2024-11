Selvaggia Lucarelli: “Angelo Madonia non è fuori da Ballando 2024 per aver risposto a me”

L’uscita di Angelo Madonia da “Ballando con le Stelle 2024” ha sollevato numerose discussioni. La Rai parla di “divergenze professionali”, mentre Selvaggia Lucarelli chiarisce la sua posizione.





La notizia dell’esclusione di Angelo Madonia dal cast di “Ballando con le Stelle 2024” continua a far discutere. Lunedì 25 novembre, la Rai ha ufficializzato l’allontanamento del maestro di ballo, citando “divergenze professionali” come motivo principale. Tuttavia, l’annuncio ha dato il via a una serie di speculazioni, soprattutto in seguito a quanto accaduto durante l’ultima puntata del programma, andata in onda sabato 23 novembre. In quell’occasione, Madonia era stato protagonista di un acceso confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli, episodio che ha portato molti a credere che ci fosse un collegamento tra la lite e la sua esclusione.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo X, Selvaggia Lucarelli ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, negando qualsiasi legame tra la discussione avvenuta in diretta e la decisione della Rai. “Madonia non è uscito da Ballando con le Stelle perché ha risposto a me”, ha scritto la giornalista e giurata. Successivamente, nella sua newsletter, ha approfondito l’argomento in un articolo intitolato “La Pellegrini liberata”, spiegando che i motivi dell’allontanamento del maestro sono legati esclusivamente a questioni professionali e non alla loro interazione televisiva.

Durante la puntata del 23 novembre, il confronto tra Lucarelli e Madonia era nato da una battuta della giurata che aveva citato Sonia Bruganelli, compagna del maestro. “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”, aveva detto ironicamente Lucarelli in riferimento alla nuova intesa artistica tra il ballerino e la sua partner di ballo, Federica Pellegrini. La reazione di Madonia era stata immediata e piuttosto dura: “Sei tu la rosicona che menziona persone esterne”. Lo scontro si era poi intensificato, con il maestro che aveva accusato la giurata di essere un “danno per la giuria”, per poi lasciare lo studio senza rilasciare interviste nel backstage.

L’episodio aveva attirato molta attenzione mediatica, ma secondo quanto affermato da Lucarelli, non avrebbe avuto alcun peso nella decisione della Rai. “Non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino”, ha scritto nella sua newsletter, sottolineando come l’atmosfera tra i due fosse apparsa tesa e poco armoniosa. “Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso”, ha aggiunto, riferendosi al cambiamento nell’atteggiamento del maestro.

Anche Sonia Bruganelli, coinvolta indirettamente nella vicenda a causa della battuta di Lucarelli, ha commentato l’accaduto durante una puntata de “La Vita in diretta”. Alla domanda su cosa pensasse della lite tra il compagno e la giurata, ha risposto: “Non ne ho la minima idea, ancora non ci ho parlato”. Una dichiarazione che sembra indicare una certa distanza dall’intera situazione.

Nel frattempo, il diretto interessato, Angelo Madonia, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto né sulla sua esclusione dal programma. Anche Federica Pellegrini, sua partner artistica a “Ballando con le Stelle”, ha preferito mantenere il silenzio. La campionessa olimpica non ha commentato pubblicamente né la lite né le motivazioni fornite dalla Rai per l’allontanamento del maestro.

La decisione della Rai di escludere Madonia dal cast del programma è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si parlava genericamente di “divergenze professionali”. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche dietro questa scelta. La mancanza di chiarezza ha alimentato ulteriormente le speculazioni, portando molti a interrogarsi su cosa sia realmente accaduto dietro le quinte.