Selvaggia Lucarelli critica Federica Pellegrini e Angelo Madonia: “Perché lui ha quel look alla Tony Effe?”

La partecipazione di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle solleva polemiche e giudizi severi dai giudici, ma la nuotatrice si mostra determinata a proseguire.





La leggendaria nuotatrice Federica Pellegrini si è trovata ad affrontare una grande sfida sin dal suo debutto a Ballando con le stelle, dove i giudici non hanno risparmiato critiche. L’opinione di Selvaggia Lucarelli, in particolare, è stata molto tagliente, portando a una discussione accesa sul suo modo di vestire e sulla performance in generale.

La giuria ha espresso pareri molto discordanti, con Ivan Zazzaroni che le ha dato un 7, cercando di sostenere l’ex campionessa: “Sei molto più simpatica di quanto credi. Non avrei mai pensato che cominciassi così. Devi solo lasciarti andare un po’ di più”. Tuttavia, altre valutazioni sono state nettamente più critiche. Fabio Canino ha osservato: “Hai mostrato una buona dose di coraggio ma servono ore di prove per sviluppare la tua coppia di ballo”.

Giudizi severi per Federica Pellegrini

La pressione del palco e la competizione si sono rivelate elevate. Carolyn Smith ha commentato: “Avevate un compito arduo presentando uno stile audace come il jive e il boogie alla prima puntata. Hai gambe lunghe e puoi lavorare su questo, ma ci sono molte cose da migliorare”. Il voto di Carolyn è stato un 4.

Se vuoi aggiungere un approfondimento su questa partecipazione, è bene ricordare che Federica, oltre ad essere una campionessa olimpica, è anche nota per la sua determinazione e il suo spirito di adattamento. Anche dopo aver raggiunto traguardi incredibili nel nuoto, si mette in gioco in un contesto completamente diverso come il ballo, dimostrando un grande coraggio.

Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato critiche neanche alla partner di Federica, Angelo Madonia, scagliandosi sulla sua acconciatura: “Perché ti pettini come Tony Effe?”. La giudice ha poi affermato senza mezzi termini che la prestazione di Federica è stata “la cosa peggiore che abbiamo visto questa sera”, assegnandole un voto di 4. Anche Guillermo Mariotto ha espresso la necessità di lavorare di più: “Tutti i concorrenti hanno portato a casa dei riconoscimenti. Voi fate lo stesso e portate a casa i vostri”.

Il significativo intervento di Milly Carlucci

La conduttrice Milly Carlucci ha dedicato parole significative all’ex nuotatrice, sottolineando il valore di Federica per l’Italia. “Siamo un paese che non cultiva le proprie leggende”, ha detto, esortando il pubblico ad applaudire una delle atlete più importanti del nostro paese.

Di fronte a queste critiche, Federica Pellegrini ha mantenuto la sua compostezza, affermando: “So chi sono e cosa ho fatto. Entrare in questo contesto significa anche essere pronti a ricevere critiche”.

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle è quindi ricco di sfide e opportunità per dimostrare il suo talento anche in questo nuovo ambito artistico. Questa è solo la prima puntata e i commenti della giuria aiutano a creare una tensione drammatica che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per la versatile nuotatrice.