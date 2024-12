Selvaggia Lucarelli rende omaggio a Sonia Bruganelli a Ballando: “Quest’edizione è stata segnata dalla sua presenza”

Nella serata conclusiva di “Ballando con le stelle”, Federica Nargi e il suo partner di ballo, Luca Favilla, hanno portato in scena un Paso doble che ha emozionato pubblico e giuria. Durante la puntata, la showgirl ha condiviso le sue riflessioni sul viaggio intrapreso nel celebre programma televisivo, parlando delle difficoltà affrontate e dei pregiudizi che è riuscita a superare. Tra gli spettatori, a sostenerla con grande emozione, c’era anche suo marito, Alessandro Matri, che ha scherzato sulla sua tensione: “È più teso di me”.





Prima dell’esibizione, è stato trasmesso un filmato che ha ripercorso i momenti più significativi del percorso di Federica Nargi e Luca Favilla. In questo contesto, la showgirl si è lasciata andare a una riflessione personale, mostrando un lato più vulnerabile e autentico: “Non voglio pensare che siamo alla fine, mi prende male. Luca continua a piangere ad ogni abbraccio”. Ha poi aggiunto: “Pensavo di essere vista solo come la bellona del cast e che nessuno andasse oltre”. Le sue parole hanno rivelato quanto fosse importante per lei riuscire a trasmettere non solo la sua bellezza esteriore, ma anche la sua interiorità.

A rafforzare questa percezione è intervenuta Sara Di Vaira, che ha sottolineato il valore della personalità di Federica Nargi: “Quello che hanno tutti definito la bellezza è la simpatia e l’intelligenza”. La presenza di suo marito nel pubblico è stata un grande supporto per la showgirl, che ha confessato: “Io ho dato il massimo, è stato difficile stare lontano dalle mie figlie”.

Nel momento delle votazioni, uno dei giudici, Ivan Zazzaroni, ha cercato di alleggerire l’atmosfera con una battuta: “Avrei voluto dare un giudizio in rima ma con Federica vengono solo rime sconvenienti”. Tuttavia, la frase non è stata accolta positivamente da tutti. Selvaggia Lucarelli, un’altra componente della giuria, ha mostrato il suo disappunto per il commento.

Proprio Selvaggia Lucarelli, nel corso della serata, ha voluto evidenziare un aspetto particolare di questa edizione del programma: “È una delle edizioni più al femminile di sempre. Le protagoniste sono state soprattutto le donne. Tutte hanno dimostrato di essere qualcosa che va oltre”. Riferendosi a Federica Nargi, ha aggiunto: “Tu sei arrivata bellissima e hai mostrato di essere la più simpatica”. Ha poi citato altre concorrenti, come Bianca, che ha dimostrato determinazione e si è innamorata durante il percorso, e una campionessa olimpica che ha cambiato ben tre partner durante la competizione.

Un momento particolare è stato dedicato anche a Sonia Bruganelli, ex concorrente del programma, alla quale Selvaggia Lucarelli ha rivolto parole di stima: “Sonia Bruganelli è rimasta Sonia Bruganelli, ma questa è una cosa meravigliosa. Ha dato tanto a questo programma perché ha portato il conflitto, ha regalato qualcosa a questa edizione”.

La giurata ha concluso il suo intervento con una riflessione sull’intera edizione: “È la prima edizione di Ballando in cui mi dispiace che debba vincere qualcuno”. Questo commento ha sottolineato quanto il livello dei concorrenti fosse alto e quanto ognuno abbia portato qualcosa di unico al programma.

Il percorso di Federica Nargi all’interno del talent show non è stato solo una sfida artistica ma anche personale. La showgirl ha dimostrato di essere molto più di un volto bello, conquistando il pubblico con la sua autenticità e simpatia. La sua partecipazione al programma le ha permesso di abbattere gli stereotipi legati alla sua immagine pubblica e di far emergere lati di sé che forse erano meno conosciuti.

Anche il rapporto con il suo partner di ballo, Luca Favilla, è stato centrale nel suo cammino. I due hanno costruito una sintonia che ha reso le loro esibizioni ancora più emozionanti. Nonostante le difficoltà e le pressioni della competizione, sono riusciti a creare un legame forte che si è riflesso nelle loro performance sul palco.

La presenza costante di Alessandro Matri tra il pubblico ha rappresentato un ulteriore elemento di forza per Federica Nargi. L’ex calciatore non ha nascosto l’emozione nel vedere sua moglie esibirsi e ha scherzato sulla sua tensione durante le serate: “È più teso di me”.

Questa edizione di “Ballando con le stelle” ha messo in luce non solo il talento dei partecipanti ma anche le loro storie personali. Ogni concorrente ha portato sul palco un pezzo della propria vita, creando un mix di emozioni che ha coinvolto profondamente il pubblico.

Con il suo Paso doble nella finale, Federica Nargi ha chiuso il suo percorso nel programma con eleganza e determinazione. La showgirl ha dimostrato che dietro l’immagine c’è molto altro: una donna forte, capace di mettersi in gioco e di emozionare chi la guarda.