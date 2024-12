Selvaggia Lucarelli: “Sanremo? Non mi sbilancio, ma vorrei presentare il brano di Fedez”

La giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli ha parlato delle voci sulla sua possibile partecipazione a Sanremo 2025 e del caso Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle, mostrando toni concilianti e ironici.





Selvaggia Lucarelli è stata ospite della trasmissione pomeridiana Da Noi a Ruota Libera, condotta da Francesca Fialdini, dove ha affrontato alcuni dei temi più discussi degli ultimi giorni. Tra ironia e riflessioni, la giornalista ha chiarito la sua posizione su un eventuale coinvolgimento nel Festival di Sanremo 2025 e ha commentato il recente caso che ha coinvolto il giudice Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle.

Negli ultimi tempi si sono rincorse voci secondo cui Carlo Conti, conduttore della prossima edizione del Festival, starebbe valutando il coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli come co-conduttrice. La giornalista, incalzata da Francesca Fialdini sull’argomento, ha risposto con il suo caratteristico sarcasmo: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!”. Un’affermazione che ha scatenato la reazione divertita della conduttrice, la quale ha ipotizzato: “A me piacerebbe tanto vederti in un dissing con Tony Effe”. La replica di Lucarelli non si è fatta attendere: “A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci”.

Il riferimento, chiaramente ironico, ha riacceso i riflettori sul rapporto complesso tra Selvaggia Lucarelli e il rapper milanese Fedez, spesso protagonisti di polemiche sui social. Nonostante il tono scherzoso, la giornalista non ha voluto né confermare né smentire le anticipazioni riportate da Fanpage.it, mantenendo una certa riservatezza sul tema.

Nel corso della chiacchierata, però, l’attenzione si è spostata anche su un altro tema caldo: il caso di Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle è stato al centro di una bufera mediatica nelle scorse settimane, dopo essere improvvisamente sparito da una delle dirette dello show. In seguito, Mariotto ha spiegato le ragioni dietro il suo comportamento, ma la vicenda ha continuato a suscitare discussioni.

Selvaggia Lucarelli, che con Mariotto condivide il ruolo di giudice nel programma condotto da Milly Carlucci, ha scelto di esprimere parole concilianti e comprensive nei confronti del collega: “Non l’ho sempre amato, anzi, in passato l’avrei preso a ‘palettate’. Nei momenti di difficoltà non ho sentito empatia da parte sua e anche quest’anno molti hanno interpretato male il suo comportamento”.

La giornalista ha poi proseguito spiegando che la situazione di Mariotto è più complessa di quanto possa sembrare: “La verità è che Mariotto vive un momento di fragilità dovuto a problemi che non posso condividere pubblicamente. Non è il caso di giudicarlo, bisogna usare delicatezza. Non credo abbia un ‘istinto suicida’, televisivamente parlando”. Ha poi concluso con una nota di affetto, pur senza risparmiare una critica al carattere dell’amico e collega: “Gli voglio bene con tutti i suoi difetti e i suoi limiti. Certo, a volte è insopportabile, ma non è questo il momento di puntargli il dito contro”.

La posizione di Selvaggia Lucarelli è in linea con quella di Milly Carlucci, che in una recente intervista ha dichiarato di voler affrontare la questione con attenzione e rispetto, lasciando alla Rai il compito di valutare eventuali provvedimenti. Il caso Mariotto, che inizialmente aveva diviso il pubblico e gli addetti ai lavori, sembra dunque essere stato ricollocato in un contesto più umano, evidenziando la necessità di comprensione nei confronti di chi attraversa momenti difficili.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli a Da Noi a Ruota Libera ha offerto al pubblico uno spaccato diverso della giornalista, conosciuta per la sua vena polemica e diretta. Mostrandosi ironica ma anche empatica, ha dimostrato di saper trattare argomenti spinosi con un equilibrio che non sempre le viene riconosciuto. Le sue parole, sia sul possibile coinvolgimento a Sanremo sia sul caso Mariotto, hanno suscitato curiosità e alimentato il dibattito, confermando ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama televisivo italiano.