“Senza l’adesione alla Nato, l’Ucraina potrebbe optare per la bomba atomica”: avverte il deputato Goncharenko

Non subito, ha detto Mark Rutte, il nuovo segretario generale dell’alleanza. È vero che al summit di luglio scorso i 32 alleati hanno affermato che il percorso per l’ingresso dell’Ucraina è “irreversibile”. Ma dove è l’invito?





Esatto. L’invito ufficiale può essere fatto solo durante un vertice della Nato. Non è stato fatto durante quello dell’estate scorsa. Il prossimo vertice sarà nell’estate del 2025 (dal 24 al 25 giugno all’Aia, in Olanda). Non credo che ci sarà un vertice straordinario per invitare l’Ucraina. Probabilmente, l’invito non arriverà per anni. Le porte sono aperte, ma non possiamo entrare.

Anche dopo un invito ufficiale, la membership effettiva deve essere approvata all’unanimità. Da più fonti sappiamo che a Mosca si spera che Paesi come l’Ungheria o la Slovacchia, o addirittura la Germania, possano porre il veto.

E proprio la Germania è il vero problema. Rispetto all’Ungheria e alla Slovacchia, non potrebbero opporsi a una decisione di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia. I due Paesi dipendono dalla sicurezza fornita da altri, non hanno capacità militari significative e dovrebbero dire di sì.

E se fosse la Germania a opporsi a invitare l’Ucraina nella Nato?

È già successo: nel 2008, gli Stati Uniti, con George W. Bush presidente, erano pronti a un invito ufficiale. Ma la Francia di Nicolas Sarkozy e soprattutto la Germania di Angela Merkel lo bloccarono (Merkel ha recentemente rivendicato il suo “nein” a Kyiv, detto al vertice della Nato nell’aprile 2008 a Bucarest, nonostante l’insistenza di Bush e le lacrime del Segretario di Stato Usa Condoleezza Rice, mentre Vladimir Putin, presente alla fine del summit, minacciava pesantemente).

Putin ha definito una “pericolosa provocazione” il riferimento di Zelensky alla possibilità che Kyiv possa dotarsi di armi nucleari se non fosse ammessa nella Nato. Ha ragione Putin a essere preoccupato?

Putin ha sicuramente paura di un simile scenario. E io, che non sono un fan di Zelensky, sono d’accordo con il nostro presidente su questo punto. L’Ucraina è invasa da una potenza nucleare e deve combattere per la sua sopravvivenza. Quindi deve entrare in un’alleanza con una forte capacità nucleare, come la Nato, oppure diventare essa stessa una potenza nucleare. Non ha altre opzioni. Putin si oppone a entrambe le possibilità perché metterebbero fine alla sua “tattica del salame”, che consiste nel prendere a poco a poco porzioni dell’Ucraina. Ha già preso la Crimea nel 2014, oggi le regioni annesse da Mosca, e domani vorrebbe il resto.

Dopo la fine dell’URSS, l’Ucraina è stata una potenza nucleare. Ma con il memorandum di Budapest ha ceduto le sue armi a Mosca. Non crede che ci siano già troppe armi nucleari nel mondo?

Il memorandum di Budapest non ha più valore, perché è stato ignorato dalla Russia. Al memorandum, nel 1994, l’Ucraina ha consegnato le armi nucleari a Mosca in cambio di garanzie di sicurezza, indipendenza e integrità territoriale. L’Ucraina ha tutto il diritto di dotarsi di armi per tutelare la sua sicurezza e non ha altre opzioni se resta fuori dalla Nato. La nostra adesione alla Nato è l’unico modo per garantire una politica di non proliferazione nucleare a livello globale.

Ma l’Ucraina oggi potrebbe costruire armi atomiche?

È una possibilità concreta. La Corea del Nord, pur non essendo una potenza tecnologica, ce l’ha fatta. L’Ucraina, fino a poco più di trent’anni fa, produceva oltre un terzo degli armamenti nucleari sovietici e ha ancora le competenze scientifiche e tecnologiche per farlo.

Un altro punto cruciale del “piano di vittoria” è il permesso all’Ucraina di utilizzare missili occidentali per colpire obiettivi militari in Russia. Anche qui, come diceva poco fa, non c’è il via libera.

Zelensky è riuscito a ottenere questo punto nel suo “piano” perché con l’offensiva nella regione russa di Kursk abbiamo dimostrato che Putin non ha la forza per resisterci, se attacchiamo seriamente.

Ma non crede che Mosca potrebbe rispondere con armi nucleari? E che la stessa cosa potrebbe succedere se venisse creato un sistema di deterrenza strategica convenzionale in Ucraina, come prevede il terzo punto del “piano di vittoria”?

Se temiamo che la Russia usi armi nucleari, dovremmo arrenderci subito a Mosca, perché Putin potrebbe allora imporre qualsiasi cosa al mondo, dall’annessione dell’Estonia a un’operazione in Polonia — per assurdo, ma nemmeno tanto. Non è il modo giusto di affrontare la Russia. Anche se ci sono preoccupazioni per reazioni folli da parte del Cremlino, dobbiamo superare queste paure. Se ci arrendiamo al ricatto nucleare, il conflitto attuale diventerà una storia senza fine.

Crede davvero che la guerra possa finire nel 2025, come dice Zelensky?

Non lo so. Intanto, vedremo chi sarà e cosa farà il nuovo presidente americano.

Un Trump alla Casa Bianca sarebbe un grosso problema per l’Ucraina?

Personalmente, non credo. Ma chi può dirlo? È imprevedibile. Il suo candidato vice, J.D. Vance, dice cose preoccupanti. Comunque non sarei molto più tranquillo se vincesse Kamala Harris. Non la conosciamo bene. Anche lei è un punto interrogativo.

Il “piano di vittoria” prevede che l’Ucraina rafforzi la sicurezza europea nel dopoguerra grazie alle sue forze armate, potenziate dall’esperienza bellica. Secondo Zelensky, potrebbe in parte sostituire la presenza americana. È un ammiccamento a Trump, critica del contributo Usa alla difesa dell’Europa?

Possiamo davvero contribuire alla sicurezza europea. Oggi il nostro esercito è tra i più forti del mondo civilizzato, almeno per la fanteria. E se Trump vincesse e volesse ritirare le forze Usa dall’Europa, o se volesse farlo la presidente Harris, perché no?

Sa cosa contengano i tre allegati segreti del “piano di vittoria”?

Sono segreti. Ma non mi aspetto niente di inaspettato o straordinario. Riguardano sicuramente le armi. Vogliamo tutte le armi possibili, sì.

In sintesi, qual è la cosa più importante del piano?

Le garanzie di sicurezza. Anche se riusciamo a ripristinare i confini del 1991, la Russia ci attaccherà di nuovo. Per evitarlo, dovremmo infliggere a Putin una sconfitta: conquistare Mosca. Non è facile. Quindi, le garanzie di sicurezza e l’adesione alla Nato sono le priorità. Non solo per me, ma per la maggior parte degli ucraini. Fermare la guerra per un anno o due non avrebbe senso.

Il “piano di vittoria” vuole anche risollevare il morale. Com’è il morale degli ucraini?

Siamo esausti, ma non pronti a rinunciare. Perché sappiamo che se ci arrendiamo, i russi ci distruggeranno e prenderanno i nostri figli per aggredire altri Paesi. Comprendiamo cosa è in gioco. Vogliamo vedere qualche vittoria. L’offensiva verso Kursk ha migliorato il morale. Ma non questo “piano” che è molto criticato in Ucraina.

I sondaggi prima dell’operazione Kursk mostrano che la maggior parte degli ucraini voleva negoziati di pace. La situazione è cambiata dopo quell’offensiva…

Ignoriamo i sondaggi. L’Ucraina è un Paese in guerra, la gente è stanca e confusa. Le statistiche e la sociologia hanno poco valore in una situazione del genere.

Cosa pensano gli ucraini della possibilità di un cessate il fuoco e di fare concessioni a un tavolo negoziale?

Se chiedi cosa vogliono di più nella vita, gli ucraini rispondono: la pace, subito. Il desiderio comune è che la guerra finisca oggi. Ma quando domandi se sono pronti a rinunciare ai territori occupati, rispondono di no. Sono assolutamente sinceri in entrambi i casi. Tuttavia, se si vuole che la guerra finisca, i compromessi sono necessari. Ci sono molte contraddizioni. La stanchezza prevale sulla logica.

Il problema non si pone: il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha appena ribadito che la guerra deve finire solo quando tutti gli obiettivi del Cremlino saranno raggiunti. Ma quali compromessi potrebbe considerare Zelensky? Un cessate il fuoco e una conferenza di pace per decidere lo status dei territori occupati potrebbero essere opzioni accettabili?

Non so cosa accetterebbe il nostro governo. E poi, quale governo? C’è solo Zelensky. Sta diventando più autoritario. Non vuole un governo di unità nazionale e non crede nelle istituzioni. Gli bastano sei o sette manager, come ha detto in una conferenza stampa. Ma un Paese complesso come l’Ucraina non può essere governato in questo modo, tanto meno in guerra.