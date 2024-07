“Senza preservativo e con il rischio di una gravidanza”: la Sex roulette, la nuova sfida social tra adolescenti

La Sex roulette, un gioco erotico per ravvivare il rapporto di coppia, nasconde un lato oscuro e pericoloso che coinvolge giovani, anche minorenni. Si tratta di una sfida sociale che mette a repentaglio la salute fisica e mentale dei partecipanti.





La Sex roulette, ispirata alla famosa roulette russa, ha preso piede anche in Italia, coinvolgendo adolescenti in sfide pericolose legate al sesso senza precauzioni. Questa pratica, nata anni fa da un gruppo di ricchi annoiati, si è diffusa rapidamente tra i giovani, con devastanti conseguenze.

Le sfide sociali legate al sesso tra adolescenti

Oltre alla Sex roulette, esistono altre sfide sociali che coinvolgono adolescenti e sesso, come il gioco della bottiglia e party organizzati appositamente per consumare rapporti sessuali senza precauzioni. Queste pratiche mettono a repentaglio la salute e la vita stessa dei giovani partecipanti.

I primissimi casi registrati nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Napoli hanno sollevato allarmi riguardo alla diffusione della Sex roulette in Italia. Ragazze dai 14 ai 16 anni sono coinvolte in queste pericolose sfide che possono portare a gravidanze indesiderate e aborti.

Ricerca di nuove informazioni

Alcuni esperti hanno evidenziato la necessità di maggiori campagne informative e educative per contrastare queste pratiche rischiose. Inoltre, è importante coinvolgere genitori, insegnanti e operatori sanitari nella prevenzione di queste sfide sociali per proteggere i giovani dai pericoli legati al sesso non protetto.

La diffusione della Sex roulette e di altre sfide legate al sesso tra adolescenti richiede un intervento urgente da parte delle istituzioni e della società nel suo complesso per proteggere la salute e il benessere dei giovani.