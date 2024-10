Serena Williams torna in pubblico: “Mi è stata riscontrata una cisti branchiale delle dimensioni di un pompelmo”

Serena Williams è una delle migliori tenniste di sempre. L’americana ha vinto 23 titoli Slam, il primo nel 1999. Williams si è ritirata da alcuni anni e appare di tanto in tanto nel mondo – è stata anche all’apertura delle Olimpiadi di Parigi. Recentemente, l’ex tennista ha parlato sui social dei problemi di salute che ha affrontato negli ultimi mesi. Per fortuna, questi problemi sono ora risolti dopo un intervento.





Williams ha dovuto rimuovere una cisti brachiale

Ha condiviso la sua esperienza tramite un messaggio sui social. Negli scorsi mesi, ha scoperto un nodulo sul collo che inizialmente non ha fatto rimuovere, ma poi ha deciso di farlo perché rappresentava un rischio per la sua salute. Ora, dopo il peggio, Serena ha trovato il tempo e la serenità per raccontare il suo percorso recente in un video su TikTok: “A maggio ho trovato un nodulo sul collo. Sono andata subito dal dottore, ho fatto una risonanza magnetica e mi hanno detto che avevo una cisti brachiale. Non ne avevo mai sentito parlare. Hanno detto che non era necessario rimuoverla se non lo desideravo. Così non l’ho rimossa, ma continuava a crescere.

Ho deciso di fare altri test. Dopo tre test e una biopsia, era ancora tutto negativo, ma i dottori mi hanno consigliato di rimuoverla il prima possibile perché era diventata grande come un piccolo pompelmo e poteva infettarsi o, peggio, perdere liquido. Così eccomi a rimuoverla. Mi sento così grata e fortunata che tutto sia andato bene e, soprattutto, sono sana. Sono comunque riuscita ad andare all’American Doll con Olympia come promesso. E sì, va tutto bene”.

Williams: “La salute viene sempre al primo posto”. Williams da tempo non appariva in pubblico e ha anche parlato di altro. Ha scritto sui social: “Negli ultimi tempi mi sono persa tante cose, come i Woman of the Year awards di Glamour Magazine e il ritiro di Rafael Nadal, e mi sto ancora riprendendo, ma sto migliorando. La salute viene sempre al primo posto”.