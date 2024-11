Shaila e Lorenzo in situazioni piccanti al Grande Fratello: momenti troppo intensi, intervento della regia per la censura

Durante la notte di Halloween, i concorrenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato del Grande Fratello si sono lasciati andare in scene troppo hot, tanto che la regia ha deciso di censurarli. Questo comportamento ha suscitato l’indignazione degli altri inquilini, sempre più contrariati dai loro atteggiamenti bollenti.





Secondo quanto riportato, non è la prima volta che i due concorrenti si lasciano trasportare dalla passione. Già nella casa del Gran Hermano si erano distinti per un trasporto fuori controllo, con frasi spinte e proposte hot che li hanno condotti a cercare un’intimità sotto il piumone. Le immagini di queste situazioni avevano scatenato una discussione accesa in Casa, con tutti contro Shaila, soprattutto per il suo comportamento con entrambi i concorrenti prima di scoprire di essere la preferita del pubblico con Lorenzo.

Durante la notte di Halloween, dopo giorni di fuoco con baci appassionati in vari angoli della Casa, i due concorrenti si sono appartati vicino alla Porta Rossa e non sono riusciti a trattenersi. Le telecamere hanno dovuto interrompere le riprese e spostarsi su altre parti dell’appartamento.

Con la riattivazione della diretta, che non si interrompe più alle 3.00 am per riprendere al mattino, si sono riattivate tutte le fandom notturne, che monitorano soprattutto le serate di festa come la notte più horror dell’anno.

La scena è stata improvvisamente censurata dalla regia del Grande Fratello, ma diversi utenti hanno ripreso il momento dalla diretta h24 su Mediaset Extra e l’hanno condiviso sui social. Questo ha attivato tutte le fandom notturne, che monitorano soprattutto le serate di festa come la notte più horror dell’anno.

In conclusione, quanto accaduto durante Halloween al Grande Fratello ha scatenato reazioni contrastanti tra i concorrenti e ha generato un acceso dibattito tra gli spettatori.

Shaila e Lorenzo senza freni al GF, il bacio hot davanti a Javier e Helena: “Tatto zero, stanno facendo il panico”

Le dichiarazioni di Javier e Helena riguardo al comportamento di Shaila e Lorenzo sono state riportate così: “Tatto zero, stanno facendo il panico”.

Questi hanno superato proprio il limite della decenza e non si tratta di essere bigotti. La passione non è questa. Questa è teatralità e viscidume.

Mi vergogno io per le loro famiglie costrette a vedere questo squallore.

Che imbarazzo. #grandefratello pic.twitter.com/76F0gEEw3I — ɛƙım (@feelslikehome22) November 1, 2024