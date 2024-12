Shaila Gatta al Grande Fratello: “Penso al mio ex Salvatore Monaco, gli scriverò”

Shaila Gatta rivela in una conversazione con Mariavittoria Minghetti di provare rimpianti per il suo ex fidanzato e pensa a un gesto significativo fuori dalla Casa.





Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, Shaila Gatta si è lasciata andare a una rivelazione che sta facendo discutere fan e internauti. In una recente conversazione con Mariavittoria Minghetti, Shaila ha espresso i suoi sentimenti riguardo a un ex fidanzato, confessando di avere ancora pensieri su di lui e rimpianti per come è finita la loro relazione.

“Rimpiango il mio ex Sasà, oggi penso sia l’unico che ne vale la pena. Quando uscirò voglio scrivergli e chiedergli scusa,” avrebbe detto Shaila, riferendosi a Salvatore Monaco, calciatore del Catania, con cui aveva avuto una relazione intensa e romantica la scorsa estate.

La relazione tra Shaila e Salvatore Monaco, 32 anni, sembra aver lasciato un segno profondo nella vita della ballerina. Shaila ha raccontato in passato alcuni dettagli della loro storia, evidenziando i gesti romantici del calciatore: “Una volta prese un aereo alle 7 per fare Catania-Roma e poi il treno per venire a Napoli. Si presentò sotto casa. Abbiamo vissuto momenti bellissimi insieme, mi baciava, mi abbracciava.”

Nonostante l’intensità del loro legame, l’idillio si è concluso per ragioni mai chiarite. Ora, nel contesto del Grande Fratello, Shaila sembra intenzionata a riprendere i contatti con Monaco, suscitando curiosità sul possibile evolversi di questa situazione.

La confessione di Shaila ha generato molte discussioni sui social, con fan e utenti che si interrogano sulle sue reali intenzioni. Alcuni sostengono che si tratti di una mossa strategica per attirare attenzione, mentre altri credono alla sincerità dei suoi sentimenti. Sui social, in particolare, una follower dell’influencer Deianira Marzano ha condiviso la notizia, alimentando speculazioni: “Shaila ha detto che rimpiange il suo ex Sasà e che vuole scrivergli per chiedere scusa. Lo faranno entrare?”

Marzano ha risposto definendo improbabile l’ipotesi di un ingresso di Monaco nella Casa, ma l’idea ha comunque scatenato il dibattito tra i fan del reality.

Nel frattempo, Shaila sta attraversando un periodo complicato nella Casa. Dopo l’allontanamento da Lorenzo Spolverato, con cui aveva iniziato una relazione, la ballerina ha mostrato segni di nostalgia e vulnerabilità. La mancanza di Lorenzo sembra pesare, ma i suoi pensieri si rivolgono sempre più spesso a Salvatore Monaco, con cui sembra sperare in una seconda possibilità.

La situazione potrebbe essere affrontata nella prossima puntata serale del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, dove il pubblico potrebbe scoprire ulteriori dettagli sui piani di Shaila e su come Monaco potrebbe reagire a queste dichiarazioni.

Il pensiero di Shaila di contattare Salvatore Monaco una volta fuori dalla Casa aggiunge un elemento di emozione e imprevedibilità al suo percorso nel reality. La confessione della ballerina potrebbe aprire a nuovi scenari sentimentali e narrativi, mentre il pubblico resta in attesa di scoprire se il calciatore sarà coinvolto direttamente o indirettamente nelle dinamiche del programma. Per ora, Shaila sembra decisa a seguire il suo cuore, con tutte le incognite che questa scelta comporta.