Si addormenta nell’automobile dopo aver cenato con la figlia e la nipote, mentre il marito decide di non svegliarla per tornare a casa: Anna Marello perde la vita all’età di 49 anni

Il viaggio con il marito dal Veneto al Friuli per far visita alla figlia e alla nipotina, la cena presso il ristorante tutti insieme e la notte trascorsa a dormire in automobile. Nessuno avrebbe potuto prevedere che quella sarebbe stata l’ultima giornata di Anna Marello, 49enne residente a Spinea (Venezia) e in visita a Polcenigo (Pordenone) per incontrare la famiglia.





Durante il rientro dalla cena, Anna si è addormentata sul sedile posteriore, come riportato dal Gazzettino, senza manifestare alcun segno di malessere. Una volta giunti sotto casa della figlia, Anna non si è svegliata, e il marito Paolo Busolin ha ritenuto opportuno lasciarla riposare in automobile. La mattina seguente, la figlia si è avvicinata alla madre, trovandola però priva di sensi. Inutile è stata la corsa al pronto soccorso di Udine, dove, nonostante le manovre di rianimazione, il personale ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Il decesso sarebbe attribuibile a cause naturali; tuttavia, il pubblico ministero Federica Urban ha richiesto ulteriori accertamenti da parte della polizia di Stato e dei carabinieri della stazione di Polcenigo. L’autopsia, se richiesta, potrebbe chiarire le cause della morte.