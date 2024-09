Si oppone alla multa post incidente e minaccia i vigili con sega e coltello, ma accusa un malore: trasportato d’urgenza a Napoli

Un uomo armato di sega e coltello aggredisce gli agenti della Polizia Locale dopo un incidente stradale, ma un malore lo costringe a ricevere soccorsi.





Nella serata di domenica 22 settembre 2024, a Piazza Ottocalli nel centro storico di Napoli, si è verificato un episodio inquietante che ha visto coinvolti gli agenti della Polizia Locale. L’intervento degli agenti era stato richiesto inizialmente per una pericolosa macchia d’olio sull’asfalto, potenzialmente causa di incidenti stradali. Giunti sul posto intorno alle 15:30, i caschi bianchi hanno messo in sicurezza l’area, contattando una ditta specializzata per provvedere alla bonifica del marciapiede.

Dopo che i lavori erano stati completati, un’ulteriore complicazione si è presentata attorno alle 19:30 quando due auto sono state coinvolte in un incidente sul lato opposto della piazza. I veicoli sono risultati gravemente danneggiati, con pezzi di carrozzeria sparsi sulla strada e bloccando i marciapiedi circostanti. Mentre gli agenti cercavano di ricostruire la dinamica dell’incidente, un uomo è apparso all’improvviso.

L’aggressione per scongiurare la multa

Secondo le prime ricostruzioni, il cittadino sembrava essere il proprietario di una delle auto coinvolte. Sconvolto dalla situazione, è diventato aggressivo e ha iniziato a minacciare gli agenti, esprimendo il desiderio di evitare una verbalizzazione o il sequestro del veicolo. Dopo un momento di tensione, l’uomo si è allontanato, apparentemente calmato, quando, sorprendentemente, è ritornato sul posto brandendo una sega e un coltello da cucina.

In un attimo, la situazione è degenerata. Mentre tentava di intimidire i vigili, l’aggressore ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato al suolo, perdendo conoscenza. Gli agenti, in preda al panico, hanno immediatamente richiesto l’intervento di rinforzi dall’Unità Operativa Avvocata.

L’arrivo dell’ambulanza e le conseguenze legali

Mentre il personale di emergenza si affrettava a fornire assistenza medica, l’uomo è stato prontamente identificato. Dopo essere stato stabilizzato dai medici, l’aggressore è stato rapidamente trasportato al Pronto Soccorso di Villa Betania. Nonostante la gravità degli eventi, una volta ricevuto il trattamento necessario, è stato denunciato a ** piede libero** dal pubblico ministero di turno per le minacce e l’aggressione nei confronti dei vigili.

L’incidente ha suscitato scalpore tra i residenti e i passanti, evidenziando il rischio che gli agenti della Polizia Locale affrontano quotidianamente nel loro lavoro. Le autorità hanno confermato che garantiranno la sicurezza degli operatori di polizia e che l’episodio sarà oggetto di un attento monitoraggio.

Questo episodio dimostra come situazioni apparentemente banali possano trasformarsi in eventi estremi. La Polizia Locale continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità e determinazione, anche di fronte a comportamenti violenti e inaspettati.