Si recano a votare ma restano bloccate nell’ascensore del seggio: salvate due donne e una bambina ad Ancona

Un piccolo incidente ha coinvolto tre donne ad Ancona, le quali sono rimaste bloccate per venti minuti nell’ascensore del seggio elettorale all’interno della scuola Marconi, dove si erano recate per votare. Tra le persone coinvolte vi erano una signora di 84 anni e una bambina, che stavano salendo al terzo piano dell’edificio scolastico per esprimere il loro voto.





Intervento tempestivo dei Vigili del fuoco

La situazione ha richiesto l’intervento rapido dei vigili del fuoco, i quali sono intervenuti per aprire le porte dell’ascensore e liberare le donne intrappolate. La giornata era particolarmente calda, con temperature che raggiungevano i 30 gradi, aumentando il disagio delle persone bloccate. Sul posto sono arrivati anche i sanitari della Croce Gialla, pronti a fornire assistenza medica se necessario. Fortunatamente, una volta aperto l’ascensore, le tre donne sono state trovate in buone condizioni di salute e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Nonostante il disagio, l’incidente si è risolto senza gravi conseguenze, grazie alla prontezza dei soccorsi. Questo evento sottolinea l’importanza di avere sistemi di emergenza funzionanti e pronti a intervenire in situazioni impreviste, garantendo la sicurezza di tutti i cittadini, soprattutto in luoghi pubblici e durante eventi significativi come le elezioni.