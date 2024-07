Silvana Stanco conquista un eccezionale medaglia d’argento nel trap femminile, segnando un importante traguardo d’oro per il Guatemala

L’Italia ha conquistato un’altra medaglia, portando il totale a tredici. Silvana Stanco ha ottenuto la medaglia d’argento nel trap femminile, mentre l’oro è andato all’atleta guatemalteca Ruano Oliva.





Silvana Stanco ha conseguito il secondo posto nella competizione di trap femminile. Per l’Italia, si tratta della tredicesima medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ruano Oliva ha vinto l’oro, assicurandosi il primo oro olimpico nella storia del Guatemala. La medaglia di bronzo è stata conquistata dall’australiana Penny Smith. La finale del trap femminile a Parigi 2024 ha visto Stanco tra le sei finaliste, affrontando una competizione di alto calibro, in quanto si svolge nel contesto olimpico e le avversarie erano di elevata qualità. L’atleta italiana ha iniziato bene, ma ha commesso due errori, perdendo qualche posizione, pur evitando l’eliminazione senza difficoltà. Era consapevole di essere tra le prime cinque, ma ambiva al podio. Le due tiratrici spagnole sono state eliminate, una dopo l’altra, e così per Stanco si è aperta la possibilità di salire sul podio.

A quel punto, l’obiettivo si è focalizzato sul secondo posto, poiché Ruano Oliva ha mostrato una prestazione praticamente perfetta, rendendo difficile la conquista dell’oro. Lo scontro diretto con l’australiana Smith è risultato vincente per Stanco, che ha così ottenuto il secondo posto. Il duello finale prevedeva dieci colpi per ciascuna atleta. La guatemalteca ha prevalso, facendo la storia con il primo oro olimpico del Guatemala, una medaglia ampiamente meritata.

Nella classifica finale del trap femminile, Ruano Oliva ha ottenuto un punteggio di 45 su 50, un risultato eccezionale che ha sfiorato la perfezione. Silvana Stanco ha conseguito il secondo posto con 40 su 50, mentre la terza posizione è stata occupata dall’australiana Penny Smith. Per il Guatemala, si tratta della terza medaglia olimpica nella sua storia e della prima oro.

Fino ad oggi, il Guatemala aveva vinto solo due medaglie olimpiche. Erick Barrondo aveva ottenuto un argento nella 20 km di marcia a Londra 2012, mentre martedì scorso nel trap maschile Jean Pierre Brol Cardenas ha conquistato il bronzo.