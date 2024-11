Simone Caliendo, giovane di 17 anni vittima di un incidente in scooter: lutto a Marigliano

Tragedia a Marigliano: il giovane Simone Caliendo, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale con il suo scooter. La comunità è in lutto.





Un grave lutto ha colpito la città di Marigliano, in provincia di Napoli. La comunità locale piange la perdita di Simone Caliendo, un ragazzo di soli 17 anni, deceduto nella tarda serata di ieri in seguito a un incidente stradale. Il giovane era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato fatale per il ragazzo, che è morto durante il trasporto in ospedale. Un amico coetaneo che viaggiava con lui è rimasto ferito.

La notizia della scomparsa di Simone Caliendo ha scosso profondamente la comunità di Marigliano, dove il giovane era molto conosciuto e benvoluto. Fin dalle prime ore di questa mattina, messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo hanno invaso i social network, dimostrando quanto fosse amato e apprezzato.

Tra le tante manifestazioni di solidarietà e dolore, si segnala il messaggio pubblicato dall’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Marigliano, Rosanna Palma, che ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia del giovane attraverso un post sulla pagina ufficiale del Comune. “Ennesima tragedia: Simone Caliendo, giovane di 17 anni, è tragicamente scomparso in un incidente stradale. Una preghiera affinché Simone possa riposare nella pace di Dio e la sua famiglia possa trovare conforto in Cristo e forza per affrontare questo dolore”, ha scritto l’assessore.

Anche la Parrocchia del Sacro Cuore di Marigliano ha voluto unirsi al cordoglio generale con un messaggio toccante rivolto alla famiglia del giovane. “Con affetto, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Simone Caliendo, giovane di 17 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. Simone frequentava l’IISS Manlio Rossi Doria, il suo drammatico addio ci colpisce profondamente, e ci uniamo in preghiera per lui e per tutti coloro che sono colpiti da questa terribile perdita. Preghiamo affinché Simone possa riposare nella pace di Dio e che la sua famiglia possa trovare forza e conforto nell’amore di Cristo, in questo momento di inimmaginabile sofferenza. Il Signore accolga Simone tra le sue braccia e dia pace al suo cammino, così come a tutti quelli che piangono la sua scomparsa”, si legge nel messaggio pubblicato dalla parrocchia.

L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 27 novembre lungo via Nuova del Bosco, a Marigliano. Simone Caliendo, insieme al suo amico coetaneo, stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter. Improvvisamente, per motivi ancora da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile. Entrambi i ragazzi sono stati soccorsi immediatamente e trasportati in ospedale. Tuttavia, per Simone, non c’è stato nulla da fare: il 17enne è deceduto durante il tragitto verso il nosocomio. L’amico che viaggiava con lui ha riportato ferite ed è attualmente ricoverato; le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sull’automobilista coinvolto nello scontro né sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

La perdita di Simone Caliendo ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma anche tra gli amici e i conoscenti che lo ricordano come un ragazzo solare, educato e sempre disponibile. Frequentava l’Istituto d’Istruzione Superiore Manlio Rossi Doria, dove era molto apprezzato sia dai compagni che dai docenti.

Sui social network si moltiplicano i messaggi di addio e i ricordi condivisi da chi lo ha conosciuto. Molti sottolineano la sua bontà d’animo e il suo sorriso contagioso. Anche alcune associazioni locali hanno espresso il loro dolore per la perdita del giovane.

La città di Marigliano si stringe attorno alla famiglia Caliendo in questo momento di grande dolore. I funerali di Simone saranno celebrati nei prossimi giorni; si prevede una grande partecipazione da parte della comunità locale, che vuole rendere omaggio al giovane tragicamente scomparso.