Sinner non si ferma, sconfigge il carneade Bu e vola in finale a Pechino: adesso c’è la sfida con Alcaraz.

Jannik Sinner continua a vincere nel torneo ATP 500 di Pechino, superando il padrone di casa Bu Yunchaokete in semifinale con il punteggio di 6-3, 7-6. Con questa vittoria, Sinner accede alla settima finale stagionale, dove affronterà Carlos Alcaraz, il suo principale rivale, che ha battuto Daniil Medvedev in un’altra semifinale.





La vittoria sembrava scontata prima della partita, grazie alla differenza nel ranking (Sinner è numero uno al mondo, mentre il 22enne cinese era al 96° posto), ma il match ha presentato delle difficoltà. Bu ha mostrato colpi interessanti, specialmente dopo aver superato la sua iniziale tensione, riuscendo a sconfiggere giocatori come Lorenzo Musetti e Andrey Rublev nei turni precedenti.

Sinner, che non aveva mai affrontato Bu nel circuito senior e lo aveva incontrato solo una volta da junior, ha dovuto innalzare il suo livello di gioco per battere la resistenza del giocatore di casa. Ha chiuso il match in due set, solo al tie-break, guadagnando così energie per la prossima sfida contro Carlos Alcaraz, che sarà senza dubbio più complicata. In questa finale, Sinner si giocherà il titolo di campione dell’ATP 500 di Pechino.