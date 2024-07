Sinner supera Hanfmann a Wimbledon, sfida con Berrettini nel prossimo turno

Jannik Sinner ha superato il primo ostacolo a Wimbledon sconfiggendo il tedesco Yannick Hanfmann in quattro set (6-3, 6-4, 3-6, 6-3) in un incontro durato quasi tre ore. Il match, caratterizzato da un momento di tensione dovuto a una caduta di Sinner, ha visto il campione altoatesino mostrarsi resiliente nonostante le difficoltà fisiche.





Il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon contro Yannick Hanfmann è stato ricco di emozioni. Dopo aver vinto i primi due set, Sinner ha avuto un blackout nel terzo set, complice anche una caduta che lo ha visto toccarsi l’anca, suscitando preoccupazione tra il pubblico e il suo team. L’incontro si è concluso con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 6-3.

La vittoria contro Hanfmann, ottenuta in 2 ore e 58 minuti (incluso il tempo per chiudere il tetto del campo), è stata tutt’altro che una passeggiata. Dopo aver dominato i primi due set, Sinner ha accusato un calo nel terzo, che ha permesso al tedesco di prendere il sopravvento. Tuttavia, il campione altoatesino è riuscito a recuperare e chiudere il match nel quarto set. Adesso, Sinner si prepara per un incontro tutto italiano contro l’amico Matteo Berrettini, che ha recentemente superato Marton Fucsovics (7-6, 6-2, 3-6, 6-1).

Le condizioni di Berrettini sono un punto interrogativo, dato che ha dovuto chiedere un medical time out per un fastidio alla schiena durante il suo match. Le preoccupazioni per le condizioni fisiche di Sinner non sono state da meno: il momento in cui si è toccato l’anca dopo una caduta sull’erba ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La caduta è avvenuta durante il secondo set sul punteggio di 3-1, quando una zolla traditrice ha fatto perdere l’equilibrio a Sinner, che è rimasto a terra per qualche istante con uno sguardo sofferente. Fortunatamente, si è rialzato e ha rassicurato tutti, anche se nel terzo set ha mostrato segni di preoccupazione.

Sinner ha fatto ciò che era necessario, anche se con un po’ di suspense. Non è stato facile ridurre alla ragione Hanfmann, che ha dimostrato coraggio e determinazione, riuscendo a piazzare un break pazzesco nel terzo set e portarsi sul 0-4. Nonostante il tentativo del tedesco di mettere in discussione l’esito del match, Sinner ha mostrato la sua superiorità, risalendo fino al 3-5 prima di chiudere la partita con il quarto set.

Il campione altoatesino ha dimostrato di avere piena consapevolezza delle proprie forze e di sapere quando accelerare e colpire l’avversario nei punti deboli. Un episodio curioso ha visto Sinner correggere il giudice di sedia su un’errata chiamata, dimostrando sicurezza e lucidità: il challenge ha confermato la sua ragione, costringendo l’arbitro a rivedere la decisione.

La partita di esordio di Sinner è sembrata un riscaldamento in vista dei prossimi incontri, dove troverà avversari più temibili, tra cui Carlos Alcaraz, possibile sfidante nelle fasi avanzate del torneo. L’episodio della caduta sul 3-1 del secondo set, che ha fatto temere per un infortunio serio, ha però influito psicologicamente sul terzo set, durante il quale Sinner ha ceduto terreno al tedesco.

Cosa succede, Jannik? Il terzo set ha rimesso tutto in discussione. La paura di un nuovo scivolone ha condizionato il gioco di Sinner, che ha concesso troppo all’avversario. I numeri parlano chiaro: solo 5 punti su 15 con la seconda di servizio e ben 6 palle break concesse, di cui due trasformate dal tedesco.

Nel quarto set, però, Sinner ha ristabilito la sua supremazia. Un punto spettacolare sul 2-1 ha dimostrato che, quando decide di alzare il livello, pochi possono tenergli testa. Il match si è concluso sul 6-3, mettendo fine alle speranze di Hanfmann e aprendo la strada a un intrigante scontro tutto italiano contro Berrettini.

Adesso, tutti gli occhi sono puntati sul prossimo match. Il confronto tra Sinner e Berrettini promette scintille, e i fan italiani non vedono l’ora di assistere a questo emozionante derby.